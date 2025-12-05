Budh Gochar 2025: 6 दिसंबर को बुध करेंगे गोचर, इन राशियों को रहना होगा सतर्क

Budh Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी का कारक माना जाता है। साल के आखिरी महीने में 6 दिसंबर की रात 08 बजकर 52 मिनट पर बुध मकर राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के राशि परिवर्तन का असर सारी 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशि वालों क लिए का बुध का ये गोचर लाभदायक रहने वाला है। वहीं कुछ राशि के जातकों को इस गोचर से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन राशि वालों के इस समय में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं किन राशिवालों को बुध गोचर से सतर्क रहने की जरूरत है।