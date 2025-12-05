5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Budh Gochar 2025: 6 दिसंबर को बुध करेंगे गोचर, इन राशियों को रहना होगा सतर्क

Budh Gochar 2025: दिसंबर के महीने में बुध अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बुध का ये गोचर कुछ राशि वालों के लिए अशुभ संकेत लेकर आ रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बुध गोचर से किन राशि वालों को सावधान रहना होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 05, 2025

Budh Gochar 2025

istock

Budh Gochar 2025: दिसंबर के महीने में बुध अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बुध का ये गोचर कुछ राशि वालों के लिए अशुभ संकेत लेकर आ रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बुध गोचर से किन राशि वालों को सावधान रहना होगा।

Budh Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी का कारक माना जाता है। साल के आखिरी महीने में 6 दिसंबर की रात 08 बजकर 52 मिनट पर बुध मकर राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के राशि परिवर्तन का असर सारी 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशि वालों क लिए का बुध का ये गोचर लाभदायक रहने वाला है। वहीं कुछ राशि के जातकों को इस गोचर से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन राशि वालों के इस समय में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं किन राशिवालों को बुध गोचर से सतर्क रहने की जरूरत है।

इन राशि वालों को हो सकती है परेशानी

मेष राशि
मेष राशि के जातकों बुध गोचर से बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके काम में मंदी आ सकती है। इसके साथ परिवार के साथ भी आपकी अनबन हो सकती है। मन में अशांति रह सकती है। कारोबार में हानि होने की पूरी संभावना है। आपको इस समय में यात्रा करने से बचना चाहिए। खर्च को कम करना होगा और किसी भी काम को धैर्य के साथ करें नहीं तो परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सेहत का खास ख्याल रखें।

वृषभ राशि
आपकी राशि में बुध सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर से आपके आपसी संबंध में समस्या आ सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को सोच समझकर कोई डील पक्की करनी होगी। किसी भी काम जल्दबाजी ना करें। सोच- विचार कर ही कोई निर्णय लें।

मिथुन राशि
बुध गोचर के समय आपको पैसों से जुड़ी समस्या हो सकती है। इस दौरान सोच समझकर खर्च करें। इनकम में कमी आ सकती है। अपनों के साथ अनबन होने की संभावना है। वाणी पर संयम रखें। दस्तावेज से जुड़े किसी भी काम को सावधानी से करें नहीं तो समस्या आ सकती है।

ये भी पढ़ें

Aaj Ka Rashifal आज का राशिफल 5 दिसंबर 2025: वृषभ, सिंह और कन्या के लिए धन लाभ के योग, जानें 12 राशियों का हाल
राशिफल
Aaj Ka Rashifal 5 December 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Dec 2025 08:09 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Budh Gochar 2025: 6 दिसंबर को बुध करेंगे गोचर, इन राशियों को रहना होगा सतर्क

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Vastu Tips To Avoid Health Troubles: घर में हमेशा कोई ना कोई रहता है बीमार? इन वास्तु टिप्स को करें फॉलो

Vastu Tips To Avoid Health Troubles
धर्म/ज्योतिष

Paush Amavasya Date 2025: कब है पौष अमावस्या, यहां जानिए डेट, शुभ मुहूर्त और महत्व

Paush Amavasya Date 2025
धर्म/ज्योतिष

Unlucky Plants : घर में नेगेटिव एनर्जी लाते हैं ये 6 पौधे! वास्तु में दी गई है चेतावनी

Unlucky Plant (Gemini Generated)
वास्तु टिप्स

5 दिसंबर 2025: क्या कहते हैं सितारे? मेष, मिथुन, तुला, वृश्चिक का भाग्य और उपाय

Aaj Ka Rashifal 5 December 2025
राशिफल

शुक्रवार विशेष: मां लक्ष्मी का आशीर्वाद! जानें मेष से मीन तक का टैरो राशिफल

Tarot Card Reading 5 December 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.