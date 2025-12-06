Sankranti 2026 Dates List: 2026 में कब-कब पड़ेगी संक्रांति, यहां देखें डेट की सारी लिस्ट

Sankranti 2026 Dates: हिंदू धर्म में संक्रांति तिथि का बहुत ही खास महत्व है। इस तिथि पर सूर्य ग्रह अपनी राशि बदलते हैं। संक्रांति पर के दिन गंगा स्नान और दान का बहुत महत्व है। पूरे साल में कुल 12 संक्रांति तिथि पड़ती है। हर संक्रांति का अपना धार्मिक महत्व होता है। ग्रह गोचर की लिहाज से भी इस तिथि का खास महत्व होता है। संक्रांति तिथि के दिन सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव की पूजा करने का विधान है। संक्रांति के दिन सूर्य की पूजा करने से साधक पर सूर्यदेव की कृपा सदा बनी रहती है। आइए अब जानते हैं साल 2026 में संक्रांति तिथि कब- कब पड़ रही है।