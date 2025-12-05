Paush Amavasya Date 2025: कब है पौष अमावस्या, यहां जानिए डेट, शुभ मुहूर्त और महत्व

Paush Amavasya Date 2025: पौष अमावस्या साल की आखिरी अमावस्या होती है। ये तिथि पौष मास की कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि के दिन पड़ती है। पौष अमावस्या की तिथि पितरों के श्राद्ध कर्म और तर्पण के लिए उत्तम मानी जाती है। पौष अमावस्या के दिन गंगा स्नान और दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से साधक को सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि पर पितरों का तर्पण करने से परिवार पर पितृों की कृपा बनी रहती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कि इस साल कब है पौष अमावस्या और इसके महत्व के बारे में।