टैरो राशिफल 5 दिसंबर 2025 : पौष मास का पहला दिन, मेष, कर्क, मिथुन को धन लाभ, वृषभ, वृश्चिक रहें सावधान

Tarot Card Reading 5 December 2025 : दैनिक टैरो राशिफल आपको आपके आने वाले दिन की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 5 दिसंबर 2025, शुक्रवार का दिन, पौष मास के आरंभ का प्रतीक है। ज्योतिषीय रूप से, सूर्य वृश्चिक राशि में और चंद्रमा वृषभ (रात्रि 10:15 बजे तक) के बाद मिथुन राशि में रहेंगे। इस शुभ दिन, मेष, कर्क और मिथुन राशि के जातक वित्तीय लाभ और साहस में वृद्धि देखेंगे, जबकि सिंह और धनु राशि वाले अपने प्रभाव और तेज से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। वृषभ और वृश्चिक राशि वालों को अपने खर्चों और कार्यों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। टैरो कार्ड की गणना के अनुसार, जानें कि शुक्रवार का यह विशेष दिन सभी 12 राशियों के लिए क्या लेकर आ रहा है।