Lucky Nakshatras: इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग होते हैं बेहद ही धनवान, पैसों की गद्दी पर करते हैं राज

Lucky Nakshatras: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर ग्रह को नक्षत्रों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। नक्षत्र हमेशा ये तय करते हैं कि ग्रह की स्थिति कितनी शक्तिशाली रहने वाली है। अगर कोई भी ग्रह अपनी अनुकूल नक्षत्र में होते हैं तो उसका प्रभाव हमेशा सकारात्मक ही पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके ग्रह, नक्षत्र और राशि को जरूर देखा जाता है। जन्मतिथि और समय के हिसाब से व्यक्ति किस नक्षत्र में जन्मा है उसका पता लगाया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कुछ ऐसे नक्षत्र के बारे में बताया गया है, जिनमें जन्म लेने वाले लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। आइए जाने उन खास नक्षत्रों के बारे में।
धनिष्ठा नक्षत्र
आकाश मंडल में सबसे भाग्यशाली नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र को माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी ग्रह मंगल ग्रह को माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। इन लोगों के पास कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होती है। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति बुद्धिमान और ऊर्जा से भरे हुए लोग होते हैं। इन लोगों को सफलता बहुत ही जल्दी हासिल हो जाती है। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष स्वास्थ्य के मामले में थोड़े कमजोर हो सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं पति के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होती हैं।
रोहिणी नक्षत्र
रोहिणी नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति किस्मत के बहुत धनी होते हैं। ये लोग देखने में भी बहुत आकर्षक होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग संगीत और फैशन की दुनिया में बहुत नाम कमाते हैं। ये लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में भी इन लोगों का सिक्का चलता है। रोहिणी नक्षत्र वाले लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत सुख से गुजरता है। इन लोगों को अपने पार्टनर के द्वारा बहुत प्यार दिया जाता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है।
रेवती नक्षत्र
इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग बहुत ही दयालु स्वभाव के होते हैं। ये लोग हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग शिक्षा या लेखन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हैं। तेज दिमाग होने के कारण इन लोगों को सफलता जल्दी हासिल हो जाती है। रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों का पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखमय गुजरता है। ये लोग हर रिश्ते के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। इनका अपने जीवनसाथी के प्रति भी पूर्ण समर्पण रहता है।
