Aaj Ka Rashifal, 4 December 2025 : मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 4 December 2025 : दैनिक राशिफल 4 दिसंबर 2025: जानें अपना शुभ रंग, शुभ अंक और आज का भाग्यफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Rashifal, 4 December 2025 : मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा, दत्तात्रेय जयंती, और अन्नपूर्णा जयंती के विशेष संयोग में 4 दिसंबर 2025 का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है? आज सूर्य वृश्चिक राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। जानिए पंडित मुकेश भारद्वाज से मेष से मीन राशि तक का संपूर्ण राशिफल, शुभ रंग, शुभ अंक, और आज के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले होने का दिन हो सकता है। प्रयास करने पर पुराने अटके हुए धन को भी प्राप्त कर पाएंगे। वाणी की मधुरता संबंधों को पुष्ट करेगी। स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर रह सकता है।
शुभ रंग - महरून
शुभ अंक - 5
अतिरिक्त ऊर्जा से भरा दिन है। विचारों में सकारात्मकता रखनी होगी। भावनाओं में फैसला लेने से बचना होगा। सभी का सहयोग मिलेगा। पहले से तैयारी हो तो कुछ अति विशिष्ट भी हो सकता है।
शुभ रंग - क्रीम कलर
शुभ अंक - 4
कार्यों पर भावनाएं हावी रहेगी। उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत में सावधानी रखनी होगी। प्रेम संबंधों में अत्यधिक दबाव लेने और जो वादे पूरे ना हो सकें उन्हें करने से बचना होगा।
शुभ रंग - ऑफ व्हाईट
शुभ अंक - 2
संतुलित व्यवहार किया तो आज के दिन का ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। नई मुलाकातें प्रगाढ़ संबंधों में बदल सकती है। विदेश यात्रा नए व्यापार उच्च शिक्षा आदि के अवसर बनेंगे। आध्यात्मिक कार्यों के प्रति रुचि और बढ़ेगी।
शुभ रंग - ऑफ व्हाईट
शुभ अंक - 2
नई जॉब ढूंढ रहे लोगों को सफलता मिलने का समय है। स्थान परिवर्तन के साथ आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं। व्यर्थ के विवादों से दूरी बनाएं। उच्च अधिकारियों से बना कर चलें। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा।
शुभ रंग - यलो कलर
शुभ अंक - 3
आकस्मिक धन लाभ के साथ प्रतिष्ठा में वृद्धि और नए स्थान पर यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। आध्यात्मिकता में रूचि बढ़ेगी। धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। मांगलिक कार्यों पर धन खर्च होने की संभावना रहेगी।
शुभ रंग - पीच कलर
शुभ अंक - 8
व्यवस्था में बदलाव के संकेत हैं। संयमित व्यवहार करना होगा। विरोधियों के प्रति सचेत रहें। वाणी में भावनाओं के प्रभाव को कम करने का प्रयास करें। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े लोगों पर अधिक जिम्मेदारी आ सकती हैं।
शुभ रंग - ब्राईट व्हाइट
शुभ अंक - 4
सफलता के लिए टीमवर्क आवश्यक रहेगी। साझेदारी व्यवसाय में बातचीत सार्थक रहेगी। व्यवसाय के नए प्रकल्प खुल सकते हैं। प्रेम संबंधों में साथी की अपेक्षा का दबाव असहनीय हो सकता है।
शुभ रंग - रेड कलर
शुभ अंक - 1
व्यवस्थाओं पर पकड़ कमजोर रह सकती है। प्रयत्न करने पर भी परिणाम निकालना मुश्किल रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां को पूरा करने का सही समय है। भावनात्मक संबंधों में सुधार के लिए किए गए प्रयास सफल रहेंगे।
शुभ रंग - पिंक कलर
शुभ अंक - 4
पूर्व में किए गए प्रयासों के परिणाम मन मुताबिक आ सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में जमी बर्फ पिघल सकती है। प्रयास करने होंगे। आर्थिक मोर्चे पर नई योजनाएं बनानी होगी। विरोधियों से सावधान रहें।
शुभ रंग - महरून कलर
शुभ अंक - 7
दैनिक कार्यों का अत्यधिक दबाव महसूस करेंगे। सार्वजनिक जीवन से जुड़े कार्यों में लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हुई हो सकती हैं। मित्रों से मुलाकात प्रसन्नता देने वाली रहेगी। माता-पिता से संवाद सार्थक रहेंगे।
शुभ रंग - लाईट ब्ल्यू
शुभ अंक - 5
रुके हुए कार्य में गति आएगी। भाग्य का समर्थन रहेगा। राजकीय कार्यों में प्रगति हो सकती है। न्याय पालिका से जुड़े प्रकरणों में आपका पक्ष मजबूत होगा। व्यर्थ के तनाव लेने से बचना होगा।
शुभ रंग - गोल्डन कलर
शुभ अंक - 9
