3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 4 December 2025 : मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 4 December 2025 : पंडित मुकेश भारद्वाज द्वारा 4 दिसंबर 2025 का राशिफल: मेष से मीन तक दैनिक भविष्यफल। मार्गशीर्ष पूर्णिमा, शुभ-अशुभ मुहूर्त (राहुकाल 01:29 PM से 02:48 PM तक), धन लाभ के योग, स्वास्थ्य और प्रेम संबंध की भविष्यवाणी।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Dec 03, 2025

Aaj Ka Rashifal 4 December 2025

Aaj Ka Rashifal 4 December 2025 : दैनिक राशिफल 4 दिसंबर 2025: जानें अपना शुभ रंग, शुभ अंक और आज का भाग्यफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal, 4 December 2025 : मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा, दत्तात्रेय जयंती, और अन्नपूर्णा जयंती के विशेष संयोग में 4 दिसंबर 2025 का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है? आज सूर्य वृश्चिक राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। जानिए पंडित मुकेश भारद्वाज से मेष से मीन राशि तक का संपूर्ण राशिफल, शुभ रंग, शुभ अंक, और आज के शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आज का मेष राशिफल (Aaj ka Rashifal Mesh​)

महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले होने का दिन हो सकता है। प्रयास करने पर पुराने अटके हुए धन को भी प्राप्त कर पाएंगे। वाणी की मधुरता संबंधों को पुष्ट करेगी। स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर रह सकता है।
शुभ रंग - महरून
शुभ अंक - 5

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Rashifal Vrishabh)

अतिरिक्त ऊर्जा से भरा दिन है। विचारों में सकारात्मकता रखनी होगी। भावनाओं में फैसला लेने से बचना होगा। सभी का सहयोग मिलेगा। पहले से तैयारी हो तो कुछ अति विशिष्ट भी हो सकता है।
शुभ रंग - क्रीम कलर
शुभ अंक - 4

आज का मिथुन राशिफल (Today Horoscope Mithun)

कार्यों पर भावनाएं हावी रहेगी। उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत में सावधानी रखनी होगी। प्रेम संबंधों में अत्यधिक दबाव लेने और जो वादे पूरे ना हो सकें उन्हें करने से बचना होगा।
शुभ रंग - ऑफ व्हाईट
शुभ अंक - 2

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kark)

संतुलित व्यवहार किया तो आज के दिन का ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। नई मुलाकातें प्रगाढ़ संबंधों में बदल सकती है। विदेश यात्रा नए व्यापार उच्च शिक्षा आदि के अवसर बनेंगे। आध्यात्मिक कार्यों के प्रति रुचि और बढ़ेगी।
शुभ रंग - ऑफ व्हाईट
शुभ अंक - 2

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Rashifal Singh)

नई जॉब ढूंढ रहे लोगों को सफलता मिलने का समय है। स्थान परिवर्तन के साथ आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं। व्यर्थ के विवादों से दूरी बनाएं। उच्च अधिकारियों से बना कर चलें। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा।
शुभ रंग - यलो कलर
शुभ अंक - 3

आज का कन्या राशिफल (Today Horoscope Kanya)

आकस्मिक धन लाभ के साथ प्रतिष्ठा में वृद्धि और नए स्थान पर यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। आध्यात्मिकता में रूचि बढ़ेगी। धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। मांगलिक कार्यों पर धन खर्च होने की संभावना रहेगी।
शुभ रंग - पीच कलर
शुभ अंक - 8

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Rashifal Tula)

व्यवस्था में बदलाव के संकेत हैं। संयमित व्यवहार करना होगा। विरोधियों के प्रति सचेत रहें। वाणी में भावनाओं के प्रभाव को कम करने का प्रयास करें। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े लोगों पर अधिक जिम्मेदारी आ सकती हैं।
शुभ रंग - ब्राईट व्हाइट
शुभ अंक - 4

आज का वृश्चिक राशिफल (Today Horoscope Vrischik)

सफलता के लिए टीमवर्क आवश्यक रहेगी। साझेदारी व्यवसाय में बातचीत सार्थक रहेगी। व्यवसाय के नए प्रकल्प खुल सकते हैं। प्रेम संबंधों में साथी की अपेक्षा का दबाव असहनीय हो सकता है।
शुभ रंग - रेड कलर
शुभ अंक - 1

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Rashifal Dhanu)

व्यवस्थाओं पर पकड़ कमजोर रह सकती है। प्रयत्न करने पर भी परिणाम निकालना मुश्किल रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां को पूरा करने का सही समय है। भावनात्मक संबंधों में सुधार के लिए किए गए प्रयास सफल रहेंगे।
शुभ रंग - पिंक कलर
शुभ अंक - 4

आज का मकर राशिफल (Today Horoscope Makar​)

पूर्व में किए गए प्रयासों के परिणाम मन मुताबिक आ सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में जमी बर्फ पिघल सकती है। प्रयास करने होंगे। आर्थिक मोर्चे पर नई योजनाएं बनानी होगी। विरोधियों से सावधान रहें।
शुभ रंग - महरून कलर
शुभ अंक - 7

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kumbh)

दैनिक कार्यों का अत्यधिक दबाव महसूस करेंगे। सार्वजनिक जीवन से जुड़े कार्यों में लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हुई हो सकती हैं। मित्रों से मुलाकात प्रसन्नता देने वाली रहेगी। माता-पिता से संवाद सार्थक रहेंगे।
शुभ रंग - लाईट ब्ल्यू
शुभ अंक - 5

आज का मीन राशिफल (Today Horoscope Meen)

रुके हुए कार्य में गति आएगी। भाग्य का समर्थन रहेगा। राजकीय कार्यों में प्रगति हो सकती है। न्याय पालिका से जुड़े प्रकरणों में आपका पक्ष मजबूत होगा। व्यर्थ के तनाव लेने से बचना होगा।
शुभ रंग - गोल्डन कलर
शुभ अंक - 9

ये भी पढ़ें

Chanakya Niti : इन 5 नियमों को अपनाने से सुधर सकती है दिनचर्या, जो भी काम करेंगे, मिल सकती है सक्सेस
धार्मिक तथ्य
Chanakya Niti

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

Published on:

03 Dec 2025 05:24 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal, 4 December 2025 : मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन का दैनिक राशिफल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

मार्शशीर्ष पूर्णिमा टैरो राशिफल: वृषभ, सिंह, धनु को मिलेगी बड़ी सफलता

Tarot Card Reading 4 December 2025
राशिफल

Kanya Rashifal 2026: जानें कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए नया साल? इन क्षेत्रों में बरतें सावधाानी

कन्या राशिफल 2026
राशिफल

Numerology: अपनी पत्नी पर जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लड़के, बनते हैं परफेक्ट पति

Numerology
धर्म/ज्योतिष

Tula Rashifal 2026: नए साल में तुला राशि वाले बरतें सावधानी, आ सकती हैं ये दिक्कतें

Tula Rashifal 2026
राशिफल

Unpredictable Zodiac Signs: रिश्तों में सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती हैं ये 4 राशियां, प्यार में समझना मुश्किल

प्यार में सबसे अनप्रेडिक्टेबल मानी जाती हैं ये 4 राशियां
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.