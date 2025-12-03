Chanakya Niti : इन 5 नियमों को अपनाने से सुधर सकती है दिनचर्या, जो भी काम करेंगे, मिल सकती है सक्सेस

चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी पहचाना जाता है। वह प्राचीन भारतीय राजनेता, कुशल अर्थशास्त्री और प्रभावी दार्शनिक थे। उन्होंने अपने गाइडेंस से चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनवाया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में अहम रोल निभाया। उनकी जीवन सूत्र, चाणक्य नीति के नाम से आज देश-विदेश में मशहूर हैं। उनके तरीके आज भी जीवन को बेहत ढंग से जीने में मदद करते हैं। इसका कारण ये है कि चाणक्य ने जीवन जीने का व्यावहारिक रास्ता बताया है, कि व्यक्ति को कैसे नेतृत्व, व्यवहार, धन प्रबंधन और जीवन के संघर्षों से निपटना है। उनकी नीति में हर उम्र और महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग हर वर्ग के लिए सलाह दी गईं हैं।