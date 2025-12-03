Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार्मिक तथ्य

Chanakya Niti : इन 5 नियमों को अपनाने से सुधर सकती है दिनचर्या, जो भी काम करेंगे, मिल सकती है सक्सेस

5 Daily Habits for Success : चाणक्य के नियम आज भी उतने ही असरदार हैं, जितने प्राचीन काल में थे। इन नियमों को दिनचर्या में शामिल कर कोई भी व्यक्ति अपनी सोच, अनुशासन और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आइए समझते हैं, चाणक्य नीति के 5 सक्सेस मंत्र...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Adarsh ​​Thakur

Dec 03, 2025

Chanakya Niti

Chanakya Niti : चाणक्य नीति के 5 अचूक मंत्र : (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Chanakya Niti Tips: हर व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता। इसका सबसे बड़ा कारण अनुशासन की कमी और दिनचर्या में सुधार न करना होता है। सभी चाहते हैं कि उनका डेली रुटिन सुधरे, लेकिन इस दिशा में जब वे प्रयास करते हैं..तो निराशा हाथ लगती है। इसी समस्या से निपटने के लिए आज हम आचार्य चाणक्य के वे सूत्र आपके लिए लाए हैं, जिन्हें जीवन में उतारकर आप मनचाहा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।

इससे पहलें कि आप सूत्र जानें…एक झलक में समझिए, चाणक्य कौन थे?

चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी पहचाना जाता है। वह प्राचीन भारतीय राजनेता, कुशल अर्थशास्त्री और प्रभावी दार्शनिक थे। उन्होंने अपने गाइडेंस से चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनवाया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में अहम रोल निभाया। उनकी जीवन सूत्र, चाणक्य नीति के नाम से आज देश-विदेश में मशहूर हैं। उनके तरीके आज भी जीवन को बेहत ढंग से जीने में मदद करते हैं। इसका कारण ये है कि चाणक्य ने जीवन जीने का व्यावहारिक रास्ता बताया है, कि व्यक्ति को कैसे नेतृत्व, व्यवहार, धन प्रबंधन और जीवन के संघर्षों से निपटना है। उनकी नीति में हर उम्र और महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग हर वर्ग के लिए सलाह दी गईं हैं।

चाणक्य के सख्त नियम समय के साथ और भी असरदार होते गए। तेजी से बदलते युग में भी इन्हें अपनाकर, आप दिनचर्या को बेहतर बना सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं।

1. सुबह जल्दी उठना जरुरी (Early Rising)

    चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति सुबह सूर्योदय से पहले उठ कर दिन की शुरुआत करता है, उसकी ऊर्जा, मनोबल और निर्णय शक्ति काफी बढ़ जाती है। सुबह का समय मन को शांत करता है। इस वक्त विचार अच्छे आते हैं। ऐसे में सही योजना बनाना काफी आसान हो जाता है।

    2.आलस से रहें दूर (Leave Laziness)

      चाणक्य कहते हैं, आलस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। जो काम आज संभव है, उसे कल पर टालना आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देता। आपकी दिनचर्या में छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएं। पहले कम टारगेट से शुरुआत करें, फिर उनको फॉलो करने की आदत होने के बाद ज्यादा और बड़े गोल सेट करें। उन्हें पूरा करने की आदत डालते ही आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा।

      3. ज्ञान लेना और सीखना जारी रखें (Learn New Things)

        चाणक्य बताते हैं कि, ज्ञान व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। आपको हर दिन कुछ नया जरुर सीखना चाहिए। इसके लिए आपको किताबें पढ़ना, तथ्य जानना और अनुभव से सीखते रहना चाहिए। हर परिस्थिति में सीखने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला सफल जरुर होता है। काबिल व्यक्ति हर स्थिति में अपना मुुकाम पा ही लेता है।

        4. समय का सद्उपयोग अत्यावश्यक (Never Waste Time)

          चाणक्य बताते हैं, समय ही सबसे अच्छा शिक्षक होता है। जो व्यक्ति वक्त की कद्र करता है, वक्त उसकी कद्र करता है। ऐसा व्यक्ति कभी पीछे नहीं रहता। इसके लिए एक सूत्र अपनाएं। दिन को तीन हिस्सों में बांटिए। काम, विश्राम और सिखना। इन तीनों चीजों के संतुलन से आप हर लक्ष्य पा सकते हैं।

          5. सही संगति में ही रहें (Be With Good People)

            चाणक्य कहते हैं कि, व्यक्ति एक दिन वही बन जाता है, जैसी संगति में वह रहता है। अच्छे, मेहनती, बुद्धिमान और सकारात्मक लोगों के साथ रहने से व्यक्ति की सोच और व्यवहार को ऊंची और नई उड़ान मिलती है। गलत संगति आपको नेगेटिव विचारों से भर सकती है।

            चाणक्य के इन 5 नियमों को दिनचर्या में शामिल कर व्यक्ति अनुशासित बन सकता है। अनुशासन का पालन, लगातार प्रयास करने और धैर्य रखकर ही बड़े लक्ष्यों को पाया जा सकता है।

            ये भी पढ़ें

            Money Line in Palmistry : इन गलतियों के कारण कभी नहीं टिकता है पैसा, ज्योतिष और हस्त शास्त्र से समझिए समाधान
            वास्तु टिप्स
            Money Line in Palmistry

            खबर शेयर करें:

            Join Arovia on WhatsApp

            Published on:

            03 Dec 2025 03:50 pm

            Hindi News / Astrology and Spirituality / Religious Facts / Chanakya Niti : इन 5 नियमों को अपनाने से सुधर सकती है दिनचर्या, जो भी काम करेंगे, मिल सकती है सक्सेस

            बड़ी खबरें

            View All

            धार्मिक तथ्य

            धर्म/ज्योतिष

            ट्रेंडिंग

            Name Astrology: बला की खूबसूरत होती है इस नाम की लड़कियां, अपनी सुंदरता से सबको लेती हैं मोह

            Name Astrology
            धर्म/ज्योतिष

            Neem Karoli Baba Tips: नीम करोली बाबा की 3 ऐसी बातें जो आपको बना देंगी मालामाल, हमेशा भरी रहेगी जेब

            Neem Karoli Baba Mantras
            धार्मिक तथ्य

            Bhagavad Gita Lessons : जन्म तिथि के अनुसार जानें आपके लिए कौन सा गीता पाठ है सबसे जरूरी

            Bhagavad Gita Lessons by Date of Birth
            धर्म/ज्योतिष

            Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर करें ये उपाय, घर आ सकती है सुख-समृद्धि, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद

            मोक्षदा एकादशी 2025
            धर्म/ज्योतिष

            December Grah Gochar 2025: साल के आखिरी महीने में ये 5 बड़े ग्रह करेंगे गोचर, यहां जानें इससे जुड़ी बातें

            ग्रह गोचर 2025
            धार्मिक तथ्य
            Play Store

            DOWNLOAD ON

            Play Store

            App Store

            DOWNLOAD ON

            App Store

            TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
            Patrika Site Logo

            Trending Topics

            Bihar Elections 2025

            PM Modi

            Women's World Cup 2025

            Top Categories

            राष्ट्रीय

            मनोरंजन

            स्वास्थ्य

            राजस्थान

            मध्य प्रदेश

            Legal

            Privacy Policy

            Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

            This website follows the DNPA’s code of conduct

            Code of Conduct

            About Us

            Grievance Policy

            RSS

            Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.