Rig veda First Mantra : ऋग्वेद के इस पहले मंत्र में छिपा है, लाइफ और ब्रह्मांड का सारा ज्ञान

Rigveda First Mantra : ऋग्वेद भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन का एक अनोखा खजाना है। जिसे वेदों का पुराना और महान ग्रंथ भी माना जाता है। "ॐ" (Aum) ऋग्वेद का पहला मंत्र है, ये स्पिरिचुअल नजरिए से बहुत महत्व रखता है। ये लाइफ के दूसरे गहरे रहस्यों (Mysteries) और ब्रह्मांड से भी कनेक्ट है। इसकी मदद से हम जीवन, प्रकृति और ब्रह्मा के साथ अपने सारे रिलेशन को समझ सकते हैं।