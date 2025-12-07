7 दिसंबर 2025,

धर्म और अध्यात्म

Rig veda First Mantra : ऋग्वेद के इस पहले मंत्र में छिपा है, लाइफ और ब्रह्मांड का सारा ज्ञान

Rigveda First Mantra : भारतीय वेदों में छिपे होते है कई ज्ञान और रहस्य। इसी तरह ऋग्वेद का ये पहला मंत्र जो ॐ से शुरू होता है, का कनेक्शन सिधा लाइफ और यूनिवर्स से है। तो आइए जानें क्या हैं ये कनेक्शन और महत्व।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Priyanka

Dec 07, 2025

Rigveda First Mantra

Rigveda First Mantra : ऋग्वेद के इस पहले मंत्र में छिपा है, लाइफ और ब्रह्मांड का सारा ज्ञान (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Rigveda First Mantra : ऋग्वेद भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन का एक अनोखा खजाना है। जिसे वेदों का पुराना और महान ग्रंथ भी माना जाता है। "ॐ" (Aum) ऋग्वेद का पहला मंत्र है, ये स्पिरिचुअल नजरिए से बहुत महत्व रखता है। ये लाइफ के दूसरे गहरे रहस्यों (Mysteries) और ब्रह्मांड से भी कनेक्ट है। इसकी मदद से हम जीवन, प्रकृति और ब्रह्मा के साथ अपने सारे रिलेशन को समझ सकते हैं।

क्या है ऋग्वेद का पहला मंत्र ? | Rigveda First Mantra

"ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्।
होतारं रत्नधातमम्।"

इस मंत्र का मतलब है कि "ॐ, मैं अग्नि की पूजा करता हूं, जो यज्ञ का पुरोहित है, जो देवताओं के लिए पूजा करता है, और जो रत्नों और संपत्ति का मालिक है।" यह मंत्र ऋग्वेद के पहले सूक्त का हिस्सा है, जो अग्नि की भगवान के रूप में सम्मान करता है और उसे लाइफ और दुनिया की रक्षा करनेवाला के रूप में दिखाता है।

छिपे हैं ऋग्वेद के पहले मंत्र में ये ज्ञान

स्पिरिचुअल नजरिया

ये मंत्र बस आग के पूजा की ही बात नहीं कहता, बल्कि लाइफ में हो रहे लगातार बदलाव और अमरता की भी निशानी मानता है। क्योंकि आग के बिना कोई भी यज्ञ/पूजा पूरा नहीं होता है। यही कारण भी है कि आग को जीवन के हर हिस्से में शुद्धता ( Pureness) और एनर्जी (Energy) का मैन सोर्स माना जाता है।

मंत्र का साइंटिफिक नजरिया

ऋग्वेद के इस पहले मंत्र का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि साइंटिफिक नजरिया भी है। आग रोशनी का नेचुरल सोर्स है, साथ ही ये यूनिवर्स की एनर्जी का सिंवल है। ये एनर्जी यूनिवर्स के डेवलपमेंट और उसके बैलेंस के लिए जरूरी है।

लाइफ की शुरूआत

    यह मंत्र लाइफ की शुरूआत और उसके डेवलपमेंट से कनेक्ट है। जब हम अग्नि का जाप करते हैं, तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध और साफ करते हैं, बल्कि हमारे अंदर एक तरह की डिवाइन एनर्जी भी बनती होता है। इससे मन को शांति, समृद्धि (Prosperity) और दर्शन का ज्ञान (philosophical knowledge) मिलता है।

    Weekly Horoscope 7 To 13 December 2025 : इस सप्ताह तुला से मीन तक: किसे मिलेगी सफलता और किसे बरतनी होगी सावधानी?
    राशिफल
    Weekly Horoscope 7 To 13 December 2025

