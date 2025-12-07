Samantha Ruth Prabhu Wedding : सामंथा रूथ प्रभु ने ईशा योग मंदिर में की शादी, जानिए क्यों?

Samantha Ruth Prabhu Wedding : सामंथा रूथ प्रभु की ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट! जानिए उन्होंने क्यों चुना सद्गुरु का आश्रम (फोटो सोर्स:instagram.com/samantharuthprabhuoff)
Samantha Ruth Prabhu Wedding : फिल्मों की दुनिया से आने वाली स्टाइलिश और ग्लैमरस सामंथा रूथ प्रभु ने अपनी शादी के लिए ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने बड़ी पार्टी या बड़े होटल की जगह तमिलनाडु के शांत(Peaceful) और स्पिरिचुअल ईशा योग मंदिर को चुना। यहां मौजूद लिंग भैरवी मंदिर देवी की शक्ति और पॉजिटिव एनर्जी का बड़ा सेंटर माना जाता है। जहां पर सेलिब्रिटी शादियों में मेहमानों की भीड़ और मीडिया का शोर होता ही है, वहीं सामंथा (Samantha) की शादी बहुत सिंपल और पीसफुल तरीके से हुई है।
इस शादी में सामंथा और उनके पति राज निदिमोरु के केवल 30 ही मेहमानों को वुलाया गया था। शादी में किसी भी तरह का दिखावा नहीं था, न कैमरों की भीड़ थी, न ही मेहमानों की और न ही किसी तरह का ग्लैमर शो। उन्होंने Isha Yoga Centre को चुना क्योंकि वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत शांति, सादगी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना चाहते थे। उनकी ये शादी भी एक खास योगिक रिवाज भूत शुद्धि विवाह (Bhuta Shuddhi Vivaha) से हुई, जिसे शरीर और मन की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है।
लिंग भैरवी मंदिर को देवी की शक्तिशाली फेमिनिन एनर्जी वाली जगह मानी जाती है। इसी आस्था के कारण कई लोग यहां अपनी लाइफ की बड़ी शुरुआत करना अच्छा मानते हैं। सामंथा ने भी मंदिर की इसी एनर्जी को महसूस कर अपनी शादी यहीं से करने का मन बनाया है। लोगों का माना जाता है कि यहां-
सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने ईशा योग केंद्र 23 जून 1999 में बनवाया। ईशा योग केंद्र को ईशा योग मंदिर भी कहा जाता है, इस केंद्र का सबसे खास हिस्सा ध्यानलिंग है।
इसे आप एक ऐसे जगर की तरह समझ सकते हैं जहां जाकर मन अपने आप शांत हो जाता है। ध्यानलिंग किसी मंदिर की मूर्ति जैसा नहीं है, बल्कि एक ताकतवर एनर्जी की जगह है। इसके पास बैठकर किसी भी इंसान को गहरी शांति और सुकून का एहसास मिलता है।
यह एक बड़े गुंबद के अंदर बना हुआ है, जिसमें कोई भी खंभे नहीं हैं और इसे करीब ढाई लाख ईंटों से बनाया गया है। ध्यानलिंग के बाहर तीर्थकुंड भी बने हैं जहां लोग डुबकी लगाते हैं, ताकि शरीर और मन दोनों साफ और शांत हो सके। पूरा माहौल ऐसा है कि वहां पहुंचते ही मन धीरे-धीरे हल्का होने लगता है।
सामंथा की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लाल साड़ी में सिंपल लुक, मंदिर का शांत माहौल और चेहरे पर सुकून लोगों को यह शादी बिल्कुल सोलफुल लगी है। लोगों ने इस बात की सराहना की कि एक बड़ी स्टार ने दिखावे से ऊपर उठकर दिल और आस्था को चुना है।
स्पिरिचुअल जगहों पर शादी करना अब नया ट्रेंड बन रहा है। आजकल लोग शादी में खर्च और दिखावे से ज्यादा शांती (peace), प्राइवेसी और पॉजिविटी को इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। इसी वजह से मंदिरों, आश्रमों और शांत प्राकृतिक जगहों पर शादियों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। सामंथा - राज की शादी इस ट्रेंड को और भी मजबूत करती है। येदिखाता है कि शादी सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक पवित्र शुरुआत भी है।
