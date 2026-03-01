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Chaitra Navratri 2026 Navratri Upay: इस तुलसी को चढ़ाने से दूर होती हैं परेशानियां, मिलता है सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

Chaitra Navratri 2026 Navratri Upay: चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है, जिसमें Goddess Durga की विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान ‘दौना’ (वन तुलसी) चढ़ाने से मां दुर्गा प्रसन्न होकर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 18, 2026

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Chaitra Navratri is a highly auspicious time to perform religious rituals| |फोटो सोर्स- Freepik

Chaitra Navratri 2026 Navratri Upay: चैत्र नवरात्रि मार्च 2026 से शुरू हो रहा है, जिसमें नौ दिनों तक Goddess Durga की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। इस पावन पर्व में भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए अलग-अलग फूल और पत्तियां अर्पित करते हैं। हालांकि, सामान्य तुलसी देवी पूजा में वर्जित मानी जाती है, लेकिन एक विशेष प्रकार की तुलसी ‘दौना’ (वन तुलसी) मां को अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि इसे चढ़ाने से मां दुर्गा प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। साथ ही यह औषधीय गुणों से भरपूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है।

 चैत्र नवरात्रि 2026, दौना अर्पित करने का विशेष महत्व

चैत्र नवरात्रि का पर्व शक्ति साधना, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 2026 में यह पावन पर्व 19 मार्च, गुरुवार को प्रारंभ हो रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि सुबह 6:52 बजे से शुरू होकर 20 मार्च को प्रातः 4:52 बजे तक रहेगी। इस दौरान किए गए पूजा-पाठ और उपाय विशेष फलदायी माने जाते हैं।

 क्यों खास है दौना का पौधा?

आमतौर पर देवी पूजा में तुलसी अर्पित नहीं की जाती, लेकिन दौना एक ऐसा सुगंधित औषधीय पौधा है जिसे मां दुर्गा को चढ़ाना बेहद शुभ माना गया है। इसके पत्ते हल्के कटावदार होते हैं और इसकी सुगंध मन को तुरंत प्रसन्न कर देती है।दौना न केवल अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इसके फूल और पत्तियां अर्पित करने से देवी मां शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।

 वास्तु और स्वास्थ्य से जुड़ा महत्व

वास्तुशास्त्र के अनुसार, घर में दौना का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। यह वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। साथ ही इसकी सुगंध प्राकृतिक एयर फ्रेशनर का काम करती है, जिससे घर में हमेशा ताजगी बनी रहती है।औषधीय गुणों के कारण यह पौधा स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। छोटे आकार का होने के बावजूद यह कई मायनों में उपयोगी और प्रभावशाली है।

 कैसे करें अर्पण?

नवरात्रि के दिनों में सुबह स्नान कर साफ मन से मां दुर्गा को दौना के फूल और पत्तियां अर्पित करें। साथ ही सच्चे मन से प्रार्थना करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

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Chaitra Navratri

chaitra navratri puja

Updated on:

18 Mar 2026 08:54 pm

Published on:

18 Mar 2026 08:53 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Chaitra Navratri 2026 Navratri Upay: इस तुलसी को चढ़ाने से दूर होती हैं परेशानियां, मिलता है सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

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