Chaitra Navratri 2026 Navratri Upay: इस तुलसी को चढ़ाने से दूर होती हैं परेशानियां, मिलता है सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

Chaitra Navratri 2026 Navratri Upay: चैत्र नवरात्रि मार्च 2026 से शुरू हो रहा है, जिसमें नौ दिनों तक Goddess Durga की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। इस पावन पर्व में भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए अलग-अलग फूल और पत्तियां अर्पित करते हैं। हालांकि, सामान्य तुलसी देवी पूजा में वर्जित मानी जाती है, लेकिन एक विशेष प्रकार की तुलसी ‘दौना’ (वन तुलसी) मां को अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि इसे चढ़ाने से मां दुर्गा प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। साथ ही यह औषधीय गुणों से भरपूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है।