Hindu Nav Varsh 2026: 19 मार्च से शुरू होगा विक्रम संवत 2083, 13 महीनों का होगा साल, जानें देश-दुनिया और राशियों पर असर

Hindu Nav Varsh 2026: 19 मार्च से शुरू हो रहा विक्रम संवत 2083 इस बार कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि यह साल 13 महीनों का होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाला यह नव संवत्सर देशभर में अलग-अलग नामों से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन से नए शुभ कार्यों की शुरुआत, पूजा-पाठ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार माना जाता है। साथ ही इस वर्ष ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति देश-दुनिया और राशियों पर खास प्रभाव डालने वाली है।