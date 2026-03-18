18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Hindu Nav Varsh 2026: 19 मार्च से शुरू होगा विक्रम संवत 2083, 13 महीनों का होगा साल, जानें देश-दुनिया और राशियों पर असर

Hindu Nav Varsh 2026: 19 मार्च 2026 से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है और इसी के साथ विक्रम संवत 2083 का आगमन होगा। इस बार का साल सामान्य वर्षों से अलग और विशेष माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 12 की बजाय 13 महीने होंगे। यह बदलाव खगोलीय गणना के कारण होता है, जिसे अधिकमास कहा जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 18, 2026

Hindu New Year 2026,Vikram Samvat 2083,

19 मार्च से शुरू होगा विक्रम संवत 2083|फोटो सोर्स- Freepik

Hindu Nav Varsh 2026: 19 मार्च से शुरू हो रहा विक्रम संवत 2083 इस बार कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि यह साल 13 महीनों का होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाला यह नव संवत्सर देशभर में अलग-अलग नामों से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन से नए शुभ कार्यों की शुरुआत, पूजा-पाठ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार माना जाता है। साथ ही इस वर्ष ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति देश-दुनिया और राशियों पर खास प्रभाव डालने वाली है।

क्यों खास है यह साल,13 महीनों का संवत्सर

आमतौर पर हिंदू पंचांग 12 महीनों का होता है, लेकिन जब चंद्र और सूर्य गणना में अंतर बढ़ जाता है, तब उसे संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। इस वर्ष ज्येष्ठ माह दो बार आएगा, जिससे कुल 13 महीने बनेंगे।अधिकमास 17 मई से 15 जून 2026 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह समय पूजा-पाठ, दान-पुण्य और आध्यात्मिक साधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। लोग इस दौरान तीर्थ, व्रत और जप-तप में विशेष रुचि लेते हैं।

देश-दुनिया पर संभावित प्रभाव

राजा गुरु (बृहस्पति) का प्रभाव

गुरु के राजा होने से समृद्धि के संकेत मिलते हैं। अच्छी वर्षा, बेहतर कृषि उत्पादन और समाज में सकारात्मकता बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। धार्मिक गतिविधियों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है।

मंत्री मंगल का असर

मंगल के मंत्री होने से कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। कुछ क्षेत्रों में बारिश कम हो सकती है, जिससे महंगाई बढ़ने के संकेत हैं। इसके अलावा तनावपूर्ण माहौल और अग्नि या दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रह सकती है।

सेनाधिपति चंद्र का प्रभाव

चंद्रमा के सेनाधिपति होने से शासन व्यवस्था में संतुलन रहने की उम्मीद है। आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है और दुग्ध उत्पादन जैसे क्षेत्रों में वृद्धि संभव है।

Hindu Nav Varsh 2026 Rashifal: इन 4 राशियों के लिए रहेगा खास साल

मिथुन (Gemini)

यह साल नई शुरुआत लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

तुला (Libra)

तुला राशि वालों के लिए सम्मान और पहचान बढ़ने का समय है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।

धनु (Sagittarius)

गुरु के प्रभाव से यह साल पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिला सकता है। आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी।

मकर (Capricorn)

मकर राशि के लोगों के लिए यह साल निवेश और संपत्ति के लिहाज से अच्छा रहेगा। घर, जमीन या वाहन खरीदने का सपना साकार हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Shukra Gochar in April 2026: अप्रैल में 3 बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे शुक्र, मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशियों को मिलेगा धन और सफलता का बड़ा मौका
राशिफल
Shukra Gochar April 2026, Venus Transit April 2026,

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Mar 2026 02:10 pm

Published on:

18 Mar 2026 02:09 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Hindu Nav Varsh 2026: 19 मार्च से शुरू होगा विक्रम संवत 2083, 13 महीनों का होगा साल, जानें देश-दुनिया और राशियों पर असर

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Panchang 19 March : आज का पंचांग 19 मार्च 2026: अमावस्या, घट स्थापना, बसंत नवरात्र प्रारंभ, शुभ मुहूर्त, राहुकाल

Aaj Ka Panchang 19 March
धर्म/ज्योतिष

Gudi Padwa 2026 Date: गलत दिशा में न लगाएं गुड़ी, जानें सही विधि, नियम और इस पर्व का खास महत्व

Gudi Padwa 2026, Vijay Pataka Vastu, Gudi Padwa auspicious direction,
धर्म और अध्यात्म

Navratri 2026 Date March : 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू, जानें कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त

Navratri 2026 Date March
धर्म और अध्यात्म

Vrat Mein Namak Kyon Nahi Khate : व्रत में नमक क्यों नहीं खाते? जानिए इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण

Vrat Mein Namak Kyon Nahi Khate
धर्म और अध्यात्म

Darsha Amavasya 2026 Date : दर्श अमावस्या पर करें ये खास उपाय, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद

Darsha Amavasya 2026 Date
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.