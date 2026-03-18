Shukra Gochar in April 2026: अप्रैल में 3 बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे शुक्र, मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशियों को मिलेगा धन और सफलता का बड़ा मौका

Shukra Gochar April 2026: अप्रैल 2026 में शुक्र का तीन बार नक्षत्र परिवर्तन होना बेहद खास माना जा रहा है, जिसका सीधा असर कई राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिष अनुसार शुक्र को सुख, वैभव और धन का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए इसका गोचर शुभ फल देने वाला होता है। इस दौरान मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं। करियर, धन और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं शुक्र के इन 3 नक्षत्र गोचर का सही समय और इन राशियों पर इसका प्रभाव।