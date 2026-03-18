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Shukra Gochar in April 2026: अप्रैल में 3 बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे शुक्र, मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशियों को मिलेगा धन और सफलता का बड़ा मौका

Shukra Gochar April 2026: अप्रैल में शुक्र 3 बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जिसका असर खासतौर पर मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशियों पर शुभ रहेगा।इस दौरान इन राशियों को धन लाभ, करियर में तरक्की और सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 18, 2026

Shukra Gochar April 2026, Venus Transit April 2026,

Shukra Nakshatra Gochar 2026: शुक्र के ट्रिपल नक्षत्र गोचर|फोटो सोर्स- Freepik

Shukra Gochar April 2026: अप्रैल 2026 में शुक्र का तीन बार नक्षत्र परिवर्तन होना बेहद खास माना जा रहा है, जिसका सीधा असर कई राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिष अनुसार शुक्र को सुख, वैभव और धन का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए इसका गोचर शुभ फल देने वाला होता है। इस दौरान मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं। करियर, धन और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं शुक्र के इन 3 नक्षत्र गोचर का सही समय और इन राशियों पर इसका प्रभाव।

Shukra Transit in April 2026: इन राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन के रास्ते

अप्रैल 2026 का महीना ज्योतिष के दृष्टिकोण से काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान शुक्र ग्रह तीन बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। इस महीने 6 अप्रैल को सुबह 01:04 बजे शुक्र भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, फिर 16 अप्रैल को रात 10:19 बजे कृत्तिका नक्षत्र में जाएंगे और अंत में 27 अप्रैल को रात 09:08 बजे रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे।

मिथुन राशि: रिश्तों में सुधार और काम में सफलता

मिथुन राशि के लोगों के लिए यह समय सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। परिवार में चल रहे पुराने विवाद, खासकर पिता के साथ मतभेद, धीरे-धीरे खत्म हो सकते हैं। कार्यस्थल पर तनाव कम रहेगा और आप अपने काम समय से पहले पूरा करने में सफल रहेंगे। व्यापारियों के लिए यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

सिंह राशि: खुशखबरी और मेहनत का फल

सिंह राशि वालों के लिए यह समय उम्मीदों से भरा रहेगा। अविवाहित लोगों को रिश्ते से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग नौकरी या व्यवसाय में हैं, उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। विरोधियों का प्रभाव कम होगा, जिससे काम में बाधाएं कम आएंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

धनु राशि: सम्मान और संतुलन में वृद्धि

धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। विरोधी शांत रहेंगे और काम समय पर पूरे होंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय प्रगति का संकेत देता है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी, साथ ही समाज में मान-सम्मान भी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय अच्छा रहने की संभावना है।

कुंभ राशि: पारिवारिक शांति और संतोष

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय राहत भरा रहेगा। लंबे समय से घर में चल रहे विवाद सुलझ सकते हैं। विवाहित जीवन में समझ और विश्वास बढ़ेगा। व्यापारियों को मनचाहे परिणाम मिलने से संतोष और खुशी का अनुभव होगा।

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Published on:

18 Mar 2026 12:23 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Shukra Gochar in April 2026: अप्रैल में 3 बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे शुक्र, मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशियों को मिलेगा धन और सफलता का बड़ा मौका

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