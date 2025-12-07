New Year 2026 : 13 महीने का होगा 2026, 60 दिनों का महीना! जानिए इस दुर्लभ समय-चक्र के पीछे का रहस्य

Adhik Maas 2026 : साल 2026 कई मायनों में खास होने वाला है। सबसे बड़ा संयोग ये बन रहा है कि यह साल 12 नहीं, बल्कि 13 महीने का होगा। यानी कि विक्रम संवत 2083 में एक अतिरिक्त चंद्र मास जुड़ेगा। इसी वजह से ज्येष्ठ माह में अधिक मास आएगा। यह दुर्लभ स्थिति ज्येष्ठ अवधि को लगभग 60 दिनों तक बढ़ा देगी। इससे साल 2026 कुल 13 महीनों का होगा। यह घटना चंद्र और सौर गणना के अंतर के कारण होती है। धार्मिक हिसाब से इस महीने का विशेष महत्व होता है। यदि इस माह में कोई व्यक्ति कुछ छोटी गलतियां करता है, तो उसका पूरा साल रुखा-सुखा बीत सकता है। ऐसे में हम आपके लिए कुछ उपाय लेकर आए हैं, जिन्हें अपनाकर आप सालभर खुशी और शांति से गुजार सकते हैं।