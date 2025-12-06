Saptahik Rashifal 7 To 13 December 2025 : साप्ताहिक राशिफल : वृश्चिक में चतुर्ग्रही योग, राजयोग से मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या की किस्मत कैसी रहेगी?

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी तो कभी गम लिए रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय आपके करियर-कारोबार के लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति संभव है। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में की गई लंबी दूरी की यात्रा शुभ, लाभप्रद और नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। हालांकि इस दौरान जोश में आकर होश में खोने से बचें अन्यथा आपके द्वारा किया गया कोई व्यावासायिक निर्णय आपके लिए जी का जंजाल साबित हो सकता है। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का शार्टकट अपनाने अथवा नियमों का उल्लंघन करने से बचें। परीक्षा-प्रतियोगिता में कठिन परिश्रम करने पर ही मनमुताबिक सफलता मिलने के योग बनेंगे। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य फलदायी रहने वाला है।