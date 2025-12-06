6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Saptahik Rashifal 7 To 13 December 2025 : साप्ताहिक राशिफल : वृश्चिक में चतुर्ग्रही योग, राजयोग से मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या की किस्मत कैसी रहेगी?

Weekly Horoscope 7 To 13 December 2025 : साप्ताहिक राशिफल (7 से 13 दिसंबर 2025): इस सप्ताह वृश्चिक राशि में बन रहे चतुर्ग्रही योग, बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण जैसे राजयोग मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि के लिए बड़े बदलाव लाएंगे। मेष को उतार-चढ़ाव, वृषभ को सफलता, मिथुन को सतर्कता की जरूरत। जानें करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और उपाय।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Dec 06, 2025

Saptahik Rashifal 7 To 13 December 2025

Saptahik Rashifal 7 To 13 December 2025 : साप्ताहिक राशिफल 7 से 13 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Saptahik Rashifal 7 To 13 December 2025 : दिसंबर 2025 का यह सप्ताह (7 से 13 दिसंबर) ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृश्चिक राशि में बन रहे चतुर्ग्रही योग के साथ-साथ बुधादित्य, मंगल आदित्य, और लक्ष्मी नारायण जैसे महायोग आपकी किस्मत के ताले खोल सकते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में वक्री प्रवेश और बुध-शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन भी कई राशियों के लिए बड़े बदलाव लाएगा। ज्योतिष डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, इस सप्ताह बनने वाले राजयोग मेष से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के जीवन में उतार-चढ़ाव, सफलता, और सावधानियों का मिश्रण लेकर आ रहे हैं। जानें, आपके लिए यह सप्ताह (Saptahik Rashifal) कितना खास रहने वाला है और आप किन चुनौतियों का सामना करेंगे।

मेष राशि (Mesh Saptahik Rashifal)

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उठापटक वाला रह सकता है। इस सप्ताह आपको अपने कामकाज आदि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है। आप नौकरीपेशा हों या फिर कारोबारी आपको किसी भी महत्वपूर्ण को निर्णय लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए।

सप्ताह के पूर्वार्ध में मौसमी बीमारी के चलते आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस दौरान अपनी दिनचर्या और खान-पान सही रखें और किसी भी शारीरिक दिक्कत को इग्नोर करने की गलती न करें। नौकरीपेशा लोगों को अपने टारगेट को पूरा करने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सावधान रहें क्योंकि वे आपके कार्य में अड़चन पैदा कर सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए अथवा पहले से कार्यरत हैं और अपने प्रमोशन अथवा ट्रांस्फर की आस लगाए हुए हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

इस सप्ताह आप व्यवसाय को विस्तार देने की योजनाओं पर तो काम करेंगे लेकिन क्रियान्वयन में आ रही आर्थिक दिक्कतें आपकी चिंता का कारण बनेंगी। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें।
उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएं।

वृषभ राशि (Vrishabh Saptahik Rashifal)

वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले थोड़ा बेहतर रहने वाला है। इस पूरे सप्ताह आपको अपने कार्यों में अनुकूलता बनी रहनी चाहिए। सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होने से आपका उत्साह और पराक्रम बढ़ा-चढ़ा रहेगा। आपके भीतर आगे बढ़कर कार्य करने की प्रवृत्ति रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों और मेहनत को मान्यता मिलेगी। सीनियर और जूनियर आपका भरपूर सहयोग करेंगे।

सप्ताह के मध्य में उच्च अधिकारियों की मदद से लाभ के योग भी बनेंगे। यदि आपका कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो आपके विरोधी आपसे समझौते के लिए पेशकश कर सकते हैं अथवा फैसला आपके हक में आ सकता है। यदि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के किसी सदस्य की बड़ी उपलब्धि से घर-परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा।

प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ पिकनिक-पर्यटन आदि का प्रोग्राम बन सकता है। तीर्थ दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है।
उपाय: शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें।

मिथुन राशि (Mithun Saptahik Rashifal)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने कामकाज और विरोधियों को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने कार्य को दूसरों के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं मनोयोग से समय पर करने का प्रयास करना चाहिए। यह सप्ताह जीवन से जुड़ी तमाम दिक्कतों की तरफ से मुंह मोड़ लेने की बजाय चुनौतियों का डंटकर सामना करने वाला है। धैर्य और विवेक के साथ जीवन की गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।

सप्ताह के मध्य में कार्य विशेष के निष्पादन में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है लेकिन उस कठिन समय में आपके शुभचिंतक काफी मददगार साबित होंगे। इस दौरान आपके सहकर्मियों के साथ मित्रवत संबंध बने रहेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से कारोबारी समस्या का समाधान निकल आने पर आप राहत की सांस लेंगे।

बिक्री एवं लाभ की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य साबित होगा। रिश्ते-नाते को मधुर बनाए रखने के लिए लोगों की हर बात पर रिएक्ट करने से बचें। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर पर हावी होने की गलती न करें।
उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें।

कर्क राशि (Kark Saptahik Rashifal)

कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आपको यह समझना होगा कि आप लोगों से कहते क्या हैं और दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता क्या है। कुल मिलाकर लोगों के साथ संवाद बनाए रखें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी न खुद पालें और न दूसरों को होने दें। नौकरीपेशा लोगों के लिए

यह सप्ताह सामान्य प्रतीत हो रहा है। कार्यक्षेत्र में विशेष परिवर्तन के योग नहीं बन रहे हैं। ऐसे में यदि आप नौकरी में बदलाव की आस बनाए हुए थे तो आपको अभी इंतजार करना होगा। सप्ताह के मध्य में कामकाज से जुड़ी कुछ मुश्किलें आ सकती है। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें।

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह कारोबार में अपेक्षित लाभ पाने अथवा बाजार में फंसे धन को निकालने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास और परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह अपने इष्टमित्र अथवा रिश्तेदारों से ज्यादा अपेक्षा न पालें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही किसी कार्य को हाथ में लें। प्रेम संबंध और पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम फलप्रद है। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवनसाथी से जुड़ी कोई चिंता सता सकती है।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।

सिंह राशि (Singh Saptahik Rashifal)

सिंह राशि के जातकों को अपने जीवन में कुछ बड़े बदलाव के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। इस सप्ताह नौकरीपेशा लोगों की जिम्मेदारियों अथवा विभाग में बदलाव की संभावना बन रही है। करियर में बड़े बदलाव होने के कारण कुछ चीजें आपके अनुकूल तो कुछ चीजें प्रतिकूल भी हो सकती हैं।

करियर और कारोबार दोनों में बदलती हुई परिस्थितियां आपके जीवनशैली में बदलाव का कारण भी बनेंगी। अधिक भागदौड़ के कारण आपके भीतर शारीरिक और मानसिक थकान बनी रहेगी। ऐसे में आपको कामकाज के साथ अपनी सेहत पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बनी रहेगी। विशेष रूप से अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। यदि आप अपने व्यवसाय में बदलाव अथवा उसको विस्तार देने की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। धन के लेनदेन में खूब सावधानी बरतें।

इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध की गाड़ी के पटरी से उतरने का खतरा बना रहेगा। किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी के कारण आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। परिवार में किसी बुर्जुग की सेहत को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं और जरूरतों को इग्नोर न करें और अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें।
उपाय: नारायण कवच का पाठ करें।

कन्या राशि (Kanya Saptahik Rashifal)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी तो कभी गम लिए रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय आपके करियर-कारोबार के लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति संभव है। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में की गई लंबी दूरी की यात्रा शुभ, लाभप्रद और नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। हालांकि इस दौरान जोश में आकर होश में खोने से बचें अन्यथा आपके द्वारा किया गया कोई व्यावासायिक निर्णय आपके लिए जी का जंजाल साबित हो सकता है। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का शार्टकट अपनाने अथवा नियमों का उल्लंघन करने से बचें। परीक्षा-प्रतियोगिता में कठिन परिश्रम करने पर ही मनमुताबिक सफलता मिलने के योग बनेंगे। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य फलदायी रहने वाला है।

सप्ताह के पूर्वार्ध में परिवार के किसी प्रिय सदस्य के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है। माता-पिता की तरफ से अपेक्षित सहयोग समर्थन और सहयोग न मिलने से मन खिन्न रहेगा।

ससुराल पक्ष के साथ भी किसी बात को लेकर अनबन होने की आशंका है।
उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।

Saptahik Tarot Rashifal : टैरो साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन का भविष्यफल
राशिफल
Saptahik Tarot Rashifal

