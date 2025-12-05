Aaj ka Rashifal : आज का राशिफल : शनिदेव की कृपा से इन 5 राशियों को मिल सकता है लाभ? जानिए शुभ रंग और अंक

Aaj Ka Rashifal 6 December 2025 : आज 6 दिसंबर 2025, शनिवार का दिन है और यह पौष मास का दूसरा दिन है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, आज सूर्य देव वृश्चिक राशि में और चंद्र देव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। चूंकि आज शनिवार है, यह दिन कर्मफल दाता शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव अच्छे कर्म करने वालों को पुरस्कृत करते हैं और बुरे कर्मों की सजा देते हैं। ज्योतिष के अनुसार, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आज काले तिल, उड़द की दाल, छाता, या चमड़े के जूते का दान करना शुभ माना जाता है। पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार, यह दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मेष, तुला, और मीन राशि के लिए जहां लाभ और सफलता के विशेष योग बन रहे हैं, वहीं अन्य राशियों को स्वास्थ्य, वाणी, और निर्णय लेने में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अपनी राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपका आज का दिन।