Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर: इन 5 राशियों को मिल सकता है लाभ, किस्मत देगी साथ

Weekly Tarot Reading 7 To 13 December 2025 : टैरो कार्ड रीडर से जानें कैसा रहेगा 7 से 13 दिसंबर 2025 का सप्ताह। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि के लिए प्यार, करियर, धन और स्वास्थ्य पर क्या असर होगा? दिसंबर के दूसरे सप्ताह के ज्योतिषीय बदलाव और उपाय।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Dec 05, 2025

Weekly Tarot Reading

Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Weekly Tarot Reading 7 To 13 December 2025 : (टैरो साप्ताहिक राशिफल 7 से 13 दिसंबर 2025) : दिसंबर का दूसरा सप्ताह (7 से 13 दिसंबर 2025) आपके जीवन में बदलाव की एक नई हवा लेकर आ रहा है, जिसका संकेत टैरो कार्ड्स दे रहे हैं। यह हफ्ता कुछ राशियों के लिए बेहतरीन लाभ और नए मौकों के द्वार खोलेगा, वहीं कुछ जातकों को संतुलन और संयम बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। ग्रहों की चाल आपके करियर, रिश्तों, और आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डालेगी। आपको अपने काम में पूरी ऊर्जा और जोश के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि बेवजह के झगड़ों और उलझनों से बचा जाए। इस दौरान, पैसे (Finance), सेहत (Health) और निजी रिश्तों में तालमेल बिठाना सबसे महत्वपूर्ण होगा। आइए, टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के माध्यम से जानते हैं कि यह सप्ताह आपकी राशि के लिए क्या खास लेकर आ रहा है और आप आने वाली चुनौतियों को समझदारी से कैसे पार कर सकते हैं।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Readings)

मेष राशि के जातक इस हफ्ते अपना स्थान परिवर्तन करने का मन बना सकते हैं। संपत्ति के माध्यम से लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। आप उन संबंधों जो आपने पहले से ही तोड़ दिए हैं। कारण मानसिक परेशानओं का सामना करना पड़ सकता है। संतान पक्ष की तरफ से आपको सुखद समाचार मिल सकता है। आपको सलाह है कि फिलहाल, किसी प्रकार का शार्टकट का सहारा न लें और सुरक्षित राह पर चलें।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Readings)

वृषभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको सलाह है कि इस हफ्ते जितना हो सकें सीमित दायरे में रहें और ज्यादा फैलाव न करें। यह बेहतर होगा अगर आप सहयोगियों और मित्रों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश करे। सेहत के लिहाज से भी सप्ताह कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है। इस मजबूत करने के लिए आप हर संभवन प्रयास करेंगे। माता पक्ष कके किसी कार्यक्रम में बाधा उपस्थित हो सकती है।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Card Readings)

मिथुन राशि के जातकों को आज कोशिश करनी चाहिए की आप अपनी समस्याएं अपने दोस्त के साथ बांटे। इस राशि के छात्रों को सफलता आसानी से प्राप्त होगी। अपनी दैनिक दिनचर्या में अशांति के कारण आप स्वास्थ्य संबंधी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। बात करें आपके वैवाहिक जीवन की तो रिश्ते में काफी सामंजस्य बना रहेगा। इस हफ्ते आपको लाभ मिलने की संभावनाएं भी हैं तो ऐसे में आप रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हैं। पर लक्ष्य को लेकर काफी गंभीरता नहीं रहेगी।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Readings)

कर्क राशि के लोगों को विपरीत लिंग के कोई सहयोगी आकर्षित कर सकता है। अतीत को भूलने और वर्तमान में जीने की कोशिश करेंगे। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलने से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। हालांकि, इस हफ्ते विद्यार्थी वर्ग के जातक थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में पूरा धन नहीं दे पाएंगे, प्रेम संबंधों में थोड़ी कसा-कसी बनी रहेगी। व्यापार में नई योजनाएं क्रियान्वित होंगी। अनियमितता से स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। कार्यक्षेत्र में बाधाएं आएंगी। कार्य योजना के अनुसार नहीं हो पाएंगे। वाणि पर संयम आवश्यक है। नौकरी में इच्छित पदोन्नति की संभावना। बचत में वृद्धि होगी। स्वयं का प्रभाव बढ़ेगा। अनुभवों का लाभ मिलेगा।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Card Readings)

सिंह राशि के लोगों को इस हफ्ते पूर्व प्रयासों से लाभ का संकेत कर रहे हैं। काम करने के लिए समय संतोषजनक रहने वाला है। लेकिन दोस्ती में कुछ समस्या हो सकती हैं। अगर आप यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा। यात्रा के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। । कुल मिला के यह एक सकारात्मक समय है इसका भरपूर लाभ उठाये। आपको सलाह है कि इस अवधि में केवल अपनी समस्याओं पर ही ध्यान दें। दूसरों की समस्याओं में पड़ने से हानि हो सकती है।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Card Readings)

कन्या राशि के जातकों को कोई बड़ी और अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अगर आप कोई नई परियोजना को शुरु करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए समय बेहद ही शुभ रहने वाला है। वैवाहिक अथवा प्रेम सम्बंदो के लिए समय मिश्रित है। इस राशि के विद्यार्थी वर्ग के लोग अपने समय के अच्छे से उपयोग कर पाएंगे कार्यक्षेत्र में भी कुछ विपरीत परिस्थितियां आपके सामने आ सकती है। लेकिन , सप्ताह के मध्य में स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। आप राहत की सांस ले पाएंगे।

Budh Gochar 2025

