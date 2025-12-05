Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर: इन 5 राशियों को मिल सकता है लाभ, किस्मत देगी साथ

Weekly Tarot Reading 7 To 13 December 2025 : (टैरो साप्ताहिक राशिफल 7 से 13 दिसंबर 2025) : दिसंबर का दूसरा सप्ताह (7 से 13 दिसंबर 2025) आपके जीवन में बदलाव की एक नई हवा लेकर आ रहा है, जिसका संकेत टैरो कार्ड्स दे रहे हैं। यह हफ्ता कुछ राशियों के लिए बेहतरीन लाभ और नए मौकों के द्वार खोलेगा, वहीं कुछ जातकों को संतुलन और संयम बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। ग्रहों की चाल आपके करियर, रिश्तों, और आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डालेगी। आपको अपने काम में पूरी ऊर्जा और जोश के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि बेवजह के झगड़ों और उलझनों से बचा जाए। इस दौरान, पैसे (Finance), सेहत (Health) और निजी रिश्तों में तालमेल बिठाना सबसे महत्वपूर्ण होगा। आइए, टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के माध्यम से जानते हैं कि यह सप्ताह आपकी राशि के लिए क्या खास लेकर आ रहा है और आप आने वाली चुनौतियों को समझदारी से कैसे पार कर सकते हैं।