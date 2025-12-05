टैरो राशिफल 6 दिसंबर 2025 : टैरो कार्ड्स खोलेंगे आपकी किस्मत! जानें आज कौन सी राशि होगी सबसे भाग्यशाली

Tarot Card Reading 6 December 2025 : आज 6 दिसंबर 2025, शनिवार का दिन है और यह पौष मास का दूसरा दिन है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सूर्य देव वृश्चिक राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित होता है, और सरसों के तेल का दीपक जलाना तथा गंगाजल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्घ्य देना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। अच्छे कर्मों से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा ने आज के ग्रहों और कार्ड्स की चाल का विश्लेषण करते हुए मेष से लेकर मीन राशि तक का विस्तृत टैरो राशिफल बताया है। जानिए, टैरो कार्ड्स के संकेत अनुसार आज आपको अपने करियर, वित्त और व्यक्तिगत जीवन में किन चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ सकता है।