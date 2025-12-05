5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

टैरो राशिफल 6 दिसंबर 2025 : टैरो कार्ड्स खोलेंगे आपकी किस्मत! जानें आज कौन सी राशि होगी सबसे भाग्यशाली

Tarot Card Reading 6 December 2025 : 6 दिसंबर 2025, शनिवार का टैरो राशिफल जानें। मेष से मीन तक, हर राशि के लिए कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य और धन लाभ के खास संकेत। अपनी राशि के लिए आज के शुभ-अशुभ फल नीतिका शर्मा से जानें।

4 min read
Dec 05, 2025

Tarot Card Reading 6 December 2025

Tarot Card Reading 6 December 2025 : आज का टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 6 December 2025 : आज 6 दिसंबर 2025, शनिवार का दिन है और यह पौष मास का दूसरा दिन है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सूर्य देव वृश्चिक राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित होता है, और सरसों के तेल का दीपक जलाना तथा गंगाजल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्घ्य देना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। अच्छे कर्मों से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा ने आज के ग्रहों और कार्ड्स की चाल का विश्लेषण करते हुए मेष से लेकर मीन राशि तक का विस्तृत टैरो राशिफल बताया है। जानिए, टैरो कार्ड्स के संकेत अनुसार आज आपको अपने करियर, वित्त और व्यक्तिगत जीवन में किन चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ सकता है।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों का आज काफी समय अपनी समस्याओं को सुलझाने के प्रयास में ही जाने वाला है। आज गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे, परंतु आप उनके षड्यंत्र को विफल करने में कामयाब रहेंगे।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को व्यापार में आ रही समस्याओं का समाधान करने के चक्कर में आज कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या सामने आने की वजह से कामकाज में बहुत ज्यादा मन नहीं लगेगा। कमाई के लिए दिन अच्छा है। आज आपके लिए धन लाभ होने की संभावना भी बनती है।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कम मेहनत में ही आज आप अधिक सफलता पाएंगे। व्यापार के विस्तार के लिए धन लगाते समय अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करें।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए दिन काफी अच्छा रहने वाला है। आज आपका मेन फोकस धन लाभ में आ रही मुश्किलों को दूर करने पर रहेगा। ज्यादा से ज्यादा सामाजिक संपर्क बढ़ाने से आपको लाभ होगा। भाग्य भी पूरी तरह से आपके साथ हैं।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के जातकों को आज के वर्चस्व में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही आज आप उच्च अधिकारियों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। उमंग और उल्लास के साथ अपने कार्यों को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। व्यावसायिक निवेश की संभावना बनती है।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज आपकी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं। आपका परंपराओं से हटकर कार्य करना उच्च अधिकारियों को पसंद नहीं आएगा। व्यापारियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। धन संबंधित मामलों में दिन अच्छा रहेगा।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के जातकों को आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आज आपके दुश्मन आपके प्रति षड्यंत्र रच सकते हैं, और आपके काम में बाधा पहुंचा सकते हैं। लड़ाई झगड़े से बचें और सही समय आने का इंतजार करें। रुका हुआ पैसा आज आपको मिलने की संभावना बनती है।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Aaj ka Tarot Rashifal Scorpio)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को अपने काम धंधे की परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए आप आक्रामक रूप से प्रयास करेंगे। व्यापारियों को मित्रों के सहयोग से काम धंधे को बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। मानसिक व्यग्रता बनी रहेगी। धन लाभ की संभावनाएं भी अच्छी बनी हुई है।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक आज थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं। समस्याओं का समाधान निकालने में मुश्किलें सामने आ सकती है। आपको सलाह है कि व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में पड़ने से बचें। तथ्यों को समझकर ही किसी बात पर बहस करें। कमाई के लिए दिन अच्छा है। जोश में आकर अधिक धन खर्च करने से आपको बचना चाहिए।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की संभावना बनी रहने वाली है। आज आपके लिए परिस्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहेंगी। पार्टनरशिप से संबंधित कामों में भी पारदर्शिता बनाए रखना अच्छा रहेगा। हालांकि, आज आपके लिए लाभ की संभावनाएं ठीक-ठाक है।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक घर से ही अपने कार्यों को आज करने का प्रयास करेंगे आज आप थोड़ा आराम के मूड में रह सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे, उसके अनुकूल धन लाभ होगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पर धन खर्च होगा।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक जोखिम पूर्ण कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। कामकाज के तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। नई योजनाएं बनेंगी। नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए समय बहुत अच्छा है।

