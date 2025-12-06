6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Dhanu Rashifal 2026: सेहत, करियर, प्यार और शादी, जानें नए साल की पूरी भविष्यवाणी

Dhanu Rashifal 2026: साल 2026 धनु राशि वालों के लिए मेहनत, सुधार और अवसर का साल रहेगा। सेहत और रिश्तों में सावधानी, जबकि करियर, शिक्षा और शादी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। ग्रहों की स्थिति यह बताती है कि सकारात्मक सोच, धैर्य और नियमित प्रयास आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 06, 2025

धनु राशिफल 2026 (PC: GEMINI GENERATED)

धनु राशिफल 2026 (PC: GEMINI GENERATED)

Dhanu Rashifal 2026: साल 2026 धनु राशि वालों के लिए सेहत, शिक्षा, करियर, बिजनेस, प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन से जुड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा। ग्रहों की स्थिति बताती है कि यह साल आपके लिए अवसर भी लाएगा और कुछ सावधानी भी जरूरी होगी। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए नया साल.

स्वास्थ्य (Health)

2026 में धनु राशि के लोगों को सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। शनि पूरे वर्ष चौथे भाव में रहेगा, जिसका असर आपके मन, शरीर और ऊर्जा पर पड़ सकता है। तनाव, थकान या छाती से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि 2 जून से पहले बृहस्पति की सकारात्मक दृष्टि आपके स्वास्थ्य को काफी हद तक संतुलित रखेगी। हालांकि, 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति का आठवें भाव में होना स्वास्थ्य के लिए कमजोर समय माना जाता है। इस दौरान योग, ध्यान और नियमित व्यायाम बेहद जरूरी होंगे। 31 अक्टूबर के बाद आपकी सेहत फिर से बेहतर होने लगेगी। कुल मिलाकर—सावधानी रखेंगे तो समस्याएं ज्यादा नहीं बढ़ेंगी।

शिक्षा (Education)

पढ़ाई के मामले में साल सामान्य से बेहतर रहेगा। मेहनत करने वाले छात्रों के लिए यह साल फलदायी साबित होगा। अप्रैल–मई और सितंबर–नवंबर के बीच पढ़ाई में थोड़ी कमजोरी आ सकती है, लेकिन बाकी समय आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। बृहस्पति का सहयोग उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और रिसर्च के छात्रों के लिए शुभ रहेगा। फोकस बनाए रखेंगे तो परिणाम अच्छे मिलेंगे।

करियर और बिजनेस (Career & Business)

करियर की बात करें तो यह साल औसत से थोड़ा बेहतर रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को मेहनत के आधार पर अच्छे परिणाम मिलेंगे और प्रमोशन की संभावना भी है। लेकिन शनि की दृष्टि छोटी-मोटी बाधाएँ देती रहेगी, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें। बिजनेस में साल मध्यम रहेगा। जनवरी से जून तक समय अच्छा है, लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर तक कोई नया काम, निवेश या बड़ा फैसला लेने से बचें।

प्रेम जीवन (Love Life)

लव लाइफ इस साल मिश्रित रहेगी। साल की शुरुआत से जून तक और फिर नवंबर के बाद समय खासा अच्छा रहेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और गलतफहमियां दूर होंगी। अगस्त से नवंबर का समय थोड़ा कमजोर है—इस दौरान किसी भी बहस या जल्दबाजी से बचें। प्यार को लेकर गंभीर और सजग रहना जरूरी होगा।

वैवाहिक जीवन (Marriage)

2026 शादी के इच्छुक लोगों के लिए बेहद शुभ है। जनवरी से जून और नवंबर के बाद शादी के योग मजबूत बनेंगे—खासकर लव मैरिज में सफलता के संकेत मिलते हैं। विवाहित लोगों के लिए साल सामान्य रहेगा। कुछ समय तनाव आ सकता है, पर समझदारी से रिश्ते संभल जाएंगे।

परिवार और घरेलू जीवन (Family & Home Life)

परिवार के लिए साल अच्छा रहेगा, हालांकि कुछ छोटे-मोटे विवाद बीच-बीच में उभर सकते हैं। इन्हें समय पर सुलझा लेंगे तो बड़ी समस्या नहीं बनेगी। घरेलू जीवन थोड़ा कमजोर दिख रहा है क्योंकि शनि का चौथे भाव में रहना घर, संपत्ति, मकान या मरम्मत संबंधी मामलों को बढ़ा सकता है। लेकिन धीरे-धीरे स्थितियां सुधर जाएंगी।

Published on:

06 Dec 2025 07:39 am

Dhanu Rashifal 2026: सेहत, करियर, प्यार और शादी, जानें नए साल की पूरी भविष्यवाणी

