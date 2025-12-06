Dhanu Rashifal 2026: सेहत, करियर, प्यार और शादी, जानें नए साल की पूरी भविष्यवाणी

2026 में धनु राशि के लोगों को सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। शनि पूरे वर्ष चौथे भाव में रहेगा, जिसका असर आपके मन, शरीर और ऊर्जा पर पड़ सकता है। तनाव, थकान या छाती से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि 2 जून से पहले बृहस्पति की सकारात्मक दृष्टि आपके स्वास्थ्य को काफी हद तक संतुलित रखेगी। हालांकि, 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति का आठवें भाव में होना स्वास्थ्य के लिए कमजोर समय माना जाता है। इस दौरान योग, ध्यान और नियमित व्यायाम बेहद जरूरी होंगे। 31 अक्टूबर के बाद आपकी सेहत फिर से बेहतर होने लगेगी। कुल मिलाकर—सावधानी रखेंगे तो समस्याएं ज्यादा नहीं बढ़ेंगी।