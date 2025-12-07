Benefits of Radhe Radhe Mantra : राधे राधे नाम जाप के क्या हैं फायदे और सही तरीका, जानें प्रेमानंद जी महाराज से

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा का नाम शुद्ध प्रेम (Highest form of Love) की निशानी है। राधा कृष्ण से अलग नहीं हैं, बल्कि वह उनके प्रेम और भक्ति का सबसे बड़े रूप को दिखाती हैं। इसलिए रोज “राधे राधे” का जाप करने से न केवल राधा बल्कि कृष्ण की कृपा भी होती है। नाम जाप करने से हमारा मन, शरीर और आत्मा साफ (Pure) और शांति से भर जाता है। प्रेमानंद जी बताते हैं कि जब हम “राधे राधे” का जाप करते हैं तो हमारा मन घमंड, तनाव और दुखों से फ्री होकर डिवाइन लव की एनर्जी से भर जाता है।