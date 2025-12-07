7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म

Benefits of Radhe Radhe Mantra : राधे राधे नाम जाप के क्या हैं फायदे और सही तरीका, जानें प्रेमानंद जी महाराज से

Benefits of Radhe Radhe Mantra : राधे राधे नाम का जाप हर कोई करता है, पर इसके फायदे और सही तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए जानें प्रेमानंद जी महाराज के हिसाब से क्या हैं राधे राधे नाम जाप के फायदे और सही तरीका।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Priyanka

Dec 07, 2025

Benefits of Radhe Radhe Mantra : राधे राधे नाम जाप के क्या हैं फायदे और सही तरीका, जानें प्रेमानंद जी महाराज से

Benefits of Radhe Radhe Mantra : 'राधे राधे' के अनसुने लाभ और सही विधि (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Benefits of Radhe Radhe Mantra : राधे राधे नाम जाप केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि मन, दिल और आत्मा को शुद्ध व साफ करने वाला एक शक्तिशाली (Powerful) जाप है। प्रेमानंद जी महाराज के हिसाब से राधा और कृष्ण के सच्चे भक्तों के लिए यह सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम (Divine Love) और भक्ति से जुड़ने का सीधा और आसान रास्ता है। महाराज जी बताते हैं कि इस मंत्र का रोज जाप करने से जीवन में शांति, प्यार, और पॉजिटिव एनर्जी भी आती है।

क्यों खास है राधा का नाम

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा का नाम शुद्ध प्रेम (Highest form of Love) की निशानी है। राधा कृष्ण से अलग नहीं हैं, बल्कि वह उनके प्रेम और भक्ति का सबसे बड़े रूप को दिखाती हैं। इसलिए रोज “राधे राधे” का जाप करने से न केवल राधा बल्कि कृष्ण की कृपा भी होती है। नाम जाप करने से हमारा मन, शरीर और आत्मा साफ (Pure) और शांति से भर जाता है। प्रेमानंद जी बताते हैं कि जब हम “राधे राधे” का जाप करते हैं तो हमारा मन घमंड, तनाव और दुखों से फ्री होकर डिवाइन लव की एनर्जी से भर जाता है।

क्या हैं राधे राधे नाम जपने के फायदे

  1. मन को शांति राधे शब्द का साउंड बहुत ही कोमल (Soft) और दिल छू लेने वाला होता है। इसका रोज जाप करने से मन शांत होता है और आपके बिखरे हुए थॉट्स एक जगह सेंटर्ड हो जाते है।
  2. डिवाइन लव एनर्जी राधे राधे जाप दिल की धड़कनों के साथ मिल जाती हैं। यह मन में प्यार और भक्ति की भावना जगाती है जिससे हमारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी आती है।
  3. खत्म होती हैं नेगेटिव एनर्जी प्रेमानंद जी कहते हैं कि राधा का नाम नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) और बुरी मेंटल टेंडेंसी से दूर रखता है। यह हमारे मन को टॉक्सिक थॉट्स से बचाता है।

कैसे करें रोज राधे- राधे जाप

  1. राधे- राधे नाम का जाप धीरे और साफ दिल ही से करना चाहिए। इन शब्दों के साउंड सीधा दिल से निकलनी चाहिए।
  2. 108 बार तूलसी की माला से जाप करना सबसे अच्छा माना जाता है।
  3. आप अगर काम कर रहे हैं, यात्रा (Travel) कर रहे हैं या फिर चलते-फिरते जाप करना चाहते हैं। तो आप डिजिटल काउंटर का यूज कर सकते हैं

प्रेमानंद जी महाराज का कहना हैं कि नाम जाप साधना और भक्ति में सबसे आसान और असरदार तरीका है। जो लोग मुश्किल साधना या व्रत ( Fast) नहीं कर सकते, वो लोग सिर्फ “राधे राधे” का जाप करके भगवान की कृपा ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें

रविवार को कर लें बस ये आसान काम, सूर्य देव के आशीर्वाद से तुरंत चमक सकती है किस्मत
धर्म और अध्यात्म
surya dev, sunday remedies, surya arghya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Dec 2025 12:35 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion News / Benefits of Radhe Radhe Mantra : राधे राधे नाम जाप के क्या हैं फायदे और सही तरीका, जानें प्रेमानंद जी महाराज से

बड़ी खबरें

View All

धर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Budh Rashi Parivartan: इस दिन वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे बुध, जानें सभी राशियों पर कैसे पड़ेगा इसका असर

Budh Rashi Parivartan (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

लीडरशिप क्वालिटीज लेकर पैदा होती हैं ये 5 राशि वाली महिलाएं, दूसरों को भी करती हैं प्रेरित

लीडरशिप क्वालिटीज लेकर पैदा होती हैं ये 5 राशि वाली महिलाएं
धर्म/ज्योतिष

December 2025 Vrat Tyohar: 5 दिसंबर से पौष माह आरंभ, अंतिम महीने में 22 व्रत-त्यौहार, देखिए पूरी लिस्ट

धर्म/ज्योतिष

Saturn–Venus Trine: 2026 में शनि–शुक्र का दुर्लभ संयोग, जानें किस राशि पर कैसा होगा असर

Grah Gochar June 2025
धर्म/ज्योतिष

Kharmas 2025: दिसंबर की इस तारीख से नहीं कर पाएंगे कोई भी शुभ कार्य, शुरू हो जाएगा खरमास

खरमास 2025
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.