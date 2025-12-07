Benefits of Radhe Radhe Mantra : राधे राधे नाम जाप के क्या हैं फायदे और सही तरीका, जानें प्रेमानंद जी महाराज से

Benefits of Radhe Radhe Mantra : 'राधे राधे' के अनसुने लाभ और सही विधि (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Benefits of Radhe Radhe Mantra : राधे राधे नाम जाप केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि मन, दिल और आत्मा को शुद्ध व साफ करने वाला एक शक्तिशाली (Powerful) जाप है। प्रेमानंद जी महाराज के हिसाब से राधा और कृष्ण के सच्चे भक्तों के लिए यह सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम (Divine Love) और भक्ति से जुड़ने का सीधा और आसान रास्ता है। महाराज जी बताते हैं कि इस मंत्र का रोज जाप करने से जीवन में शांति, प्यार, और पॉजिटिव एनर्जी भी आती है।
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा का नाम शुद्ध प्रेम (Highest form of Love) की निशानी है। राधा कृष्ण से अलग नहीं हैं, बल्कि वह उनके प्रेम और भक्ति का सबसे बड़े रूप को दिखाती हैं। इसलिए रोज “राधे राधे” का जाप करने से न केवल राधा बल्कि कृष्ण की कृपा भी होती है। नाम जाप करने से हमारा मन, शरीर और आत्मा साफ (Pure) और शांति से भर जाता है। प्रेमानंद जी बताते हैं कि जब हम “राधे राधे” का जाप करते हैं तो हमारा मन घमंड, तनाव और दुखों से फ्री होकर डिवाइन लव की एनर्जी से भर जाता है।
प्रेमानंद जी महाराज का कहना हैं कि नाम जाप साधना और भक्ति में सबसे आसान और असरदार तरीका है। जो लोग मुश्किल साधना या व्रत ( Fast) नहीं कर सकते, वो लोग सिर्फ “राधे राधे” का जाप करके भगवान की कृपा ले सकते हैं।
