रविवार को कर लें बस ये आसान काम, सूर्य देव के आशीर्वाद से तुरंत चमक सकती है किस्मत

Ravivar ko Surya Dev ki Puja ke Upay : रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। सूर्य देव तेज, ऊर्जा और उत्साह देने वाले भगवान हैं। भक्तों और धार्मिक विद्वानों का विश्वास है कि, सूर्य देव की कृपा से जीवन में हर दिन चमक भर जाती है। इस दिन अगर कुछ आसान और छोटे उपाय श्रद्धा से किए जाएं, तो जीवन में सुख, समृद्धि और आत्मबल बढ़ता है। सूर्य देव के प्रसन्न होने पर शनि देव भी क्रोध नहीं करते। साथ ही करियर और व्यापार की बाधाएं दूर होती हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। सफलता के नए रास्ते खुलते हैं। मानसिक शांति और आत्म-संयम की मिलता है। हर रविवार सूर्य की उपासना से आलस्य, रोग और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है।