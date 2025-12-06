6 दिसंबर 2025,

धर्म और अध्यात्म

रविवार को कर लें बस ये आसान काम, सूर्य देव के आशीर्वाद से तुरंत चमक सकती है किस्मत

Sunday Vrat Tips : रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन यदि कुछ आसान से काम कर लिए जाएं तो, जीवन में सुख, समृद्धि और आत्मबल बढ़ता है। ये छोटे उपाय शनिदेव की कृपा भी दिलाते हैं, करियर की बाधाएं दूर करते हैं, और स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। सूर्य देव की नियमित उपासना से आलस्य, रोग और आर्थिक तंगी दूर होती है। इस लेख में समझते हैं, रविवार को क्या और कैसे करें?

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Adarsh ​​Thakur

Dec 06, 2025

surya dev, sunday remedies, surya arghya

Surya Dev : इस रविवार सूर्य देव को चढ़ाएं बस ये एक चीज़, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि

Ravivar ko Surya Dev ki Puja ke Upay : रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। सूर्य देव तेज, ऊर्जा और उत्साह देने वाले भगवान हैं। भक्तों और धार्मिक विद्वानों का विश्वास है कि, सूर्य देव की कृपा से जीवन में हर दिन चमक भर जाती है। इस दिन अगर कुछ आसान और छोटे उपाय श्रद्धा से किए जाएं, तो जीवन में सुख, समृद्धि और आत्मबल बढ़ता है। सूर्य देव के प्रसन्न होने पर शनि देव भी क्रोध नहीं करते। साथ ही करियर और व्यापार की बाधाएं दूर होती हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। सफलता के नए रास्ते खुलते हैं। मानसिक शांति और आत्म-संयम की मिलता है। हर रविवार सूर्य की उपासना से आलस्य, रोग और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है।

सूर्यदेव को खुश करने के 5 उपाय

  1. सुबह तांबे के लोटे से जल का अर्घ्य दें।
  2. लाल चंदन का तिलक लगा, लाल कपड़े पहनकर घर से निकलें, काम सफल होगा।
  3. मुख्य दरवाजे पर देसी घी का दीया जलाएं, धन-लक्ष्मी प्रसन्न होंगी।
  4. गाय को गुड़ लगी रोटी खिलाएं औऱ गौ सेवा करें, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी।
  5. बरगद के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में रखें।
  6. 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र जपें, इससे सूर्य मजबूत होते हैं।
  7. जरूरतमंद को गेहूं या गुड़ का दान करना बहुत शुभ होता है। यह दान पितरों के आशीर्वाद के साथ आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है।
  8. रविवार का व्रत बिना नमक के सेवन के करना चाहिए।

सूर्यदेव की पूजा के लिए सामग्री

  1. चावल और रोली
  2. तांबे का लोटा या थाली
  3. लाल चंदन या कुमकुम
  4. लाल फूल ( जैसे गुड़हल )
  5. देसी घी या तिल का तेल का दीपक

इन उपायों के अलावा, आप रोजाना सूर्यनमस्कार कर भी कर सकते हैं। इससे न केवल सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि शरीर और मन भी स्वस्थ रहता है। रविवार को सूर्यनमस्कार अवश्य करें।

सूर्यनमस्कार क्यों किया जाता है?

सूर्यनमस्कार12 आसनों का क्रम है, जो शरीर के साथ मन को भी शांत करता है। रोजाना सूर्य नमस्कार करने से शरीर लचीला बनता है। वजन कम होता है। तनाव घटता है। इम्यूनिटी और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। पाचन शक्ति बढ़ती है। कैलोरी बर्न होती है। मानसिक शांति मिलती है। ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है। हृदय स्वास्थ्य अच्छा रहता है। त्वचा निखरती है। हार्मोन बैलेंस होते हैं। नींद की समस्या दूर होती है।

सूर्य नमस्कार कैसे करें?

  1. सूर्यनमस्कार फ्रेश होकर खाली पेट करें।
  2. पांच से 12 राउंड से शुरूआत करना सही।
  3. हर आसन के साथ गहरी सांस लें और छोड़े।
  4. प्रणामासन से शुरू कर भुजंगासन तक करना चाहिए।

टैरो राशिफल 7 दिसंबर 2025 : मेष को नई पार्टनरशिप, वृषभ को संघर्ष, मकर को धन लाभ, मिथुन की तरक्की, कन्या के आय स्रोत बढ़ेंगे, वृश्चिक को बड़ी जिम्मेदारी
राशिफल
Tarot Card Reading 7 December 2025

Published on:

06 Dec 2025 11:33 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / रविवार को कर लें बस ये आसान काम, सूर्य देव के आशीर्वाद से तुरंत चमक सकती है किस्मत

