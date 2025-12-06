Bhagavad Gita ke sandesh: ये 3 चीजें बर्बाद कर सकती हैं किसी भी व्यक्ति का जीवन



ये सबसे खतरनाक है। लालच में इंसान अपना जमीर तक बेच देता है। बस “थोड़ा और… थोड़ा और” की होड़ लग जाती है। लोग धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, दूसरों का हक मारते हैं। आखिर में न पैसा रहता है, न सुकून, न सम्मान। लालच इंसान को अंधा बना देता है। कृष्ण जी ने कहा है – काम मन को गुलाम बनाता है, क्रोध उसे जला देता है और लोभ उसे अंधा कर देता है। ये तीनों मिलकर इंसान को जिंदा ही नरक में पहुंचा देते हैं।