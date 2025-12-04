Margashirsha Purnima Upay : गजकेसरी योग में साल की आखिरी पूर्णिमा: पानी का ये छोटा-सा उपाय खोल सकता है किस्मत का ताला

Full Moon Remedies for Wealth : हिंदू धर्म में पूर्णिमा का अपना ही खास महत्व है। इस दिन लोग देवी लक्ष्मी और चंद्र देव से आशीर्वाद पाने के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं। चार दिसंबर की रात कुछ खास है। आज 2 मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। हां, गुरुवार की रात, जब चंद्र देव और बृहस्पति मिलेंगे, तब पूरे ब्रह्मांड में गजकेसरी योग बनेगा। यही वक्त है जब आपकी दोनों मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं।