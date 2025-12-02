हिंदू शादी में 7 नहीं, होते हैं सिर्फ 4 फेरे, क्या ये सच है? जानें इसके पीछे की सच्चाई

भारतीय शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती, यह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें दो परिवार, दो जीवन और दो सोचें एक-दूसरे से जुड़ती हैं। आज हम शादियों में 7 फेरे देखते हैं, लेकिन हमारे पुराने ग्रंथ जैसे गृह्यसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह में सिर्फ 4 फेरे ही मुख्य माने गए थे। कई पारंपरिक समुदाय आज भी 4 फेरे ही लेते हैं।

इन चार फेरों का सीधा संबंध जीवन के चार सबसे जरूरी सिद्धांतों से है—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।