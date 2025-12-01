Neem Karoli Baba Tips: नीम करोली बाबा की 3 ऐसी बातें जो आपको बना देंगी मालामाल, हमेशा भरी रहेगी जेब

नीम करोली बाबा के अनुसार, हर एक व्यक्ति को समय-समय पर धार्मिक कार्यों, किसी की सेवा और जरूरतमंदों को दान करने में दिल खोलकर धन खर्च करना चाहिए। बाबा नीम करोली का मानना था कि आदमी जितना भी धन ईश्वर और जरूरतमंदों की सेवा में लगाता है, उसे वह कई गुना होकर वापस मिल जाता है। नीम करोली बाबा के अनुसार, जो लोग सिर्फ अपनी सुख-सुविधाओं पर धन को खर्च करते हैं, ऐसे लोग धनवान होकर भी मन और कर्म से गरीब बने रहते हैं। वहीं जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं और धर्म में योगदान देते हैं, उनके जीवन में हमेशा शांति, समृद्धि और पैसे की बढ़ोतरी बनी रहती है।