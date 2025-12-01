Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार्मिक तथ्य

Neem Karoli Baba Tips: नीम करोली बाबा की 3 ऐसी बातें जो आपको बना देंगी मालामाल, हमेशा भरी रहेगी जेब

Neem Karoli Baba Tips: बाबा नीम करोली ने धन से जुड़ी तीन मुख्य सीखें दी थीं—फिजूलखर्ची छोड़कर पैसा बचाना, धन को सही और उपयोगी कामों में लगाना और समय-समय पर धार्मिक व पुण्य कार्यों में खर्च करना। उनका मानना था कि पैसा तभी बढ़ता है जब उसे सम्मान मिले और सही दिशा में उपयोग किया जाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 01, 2025

Neem Karoli Baba Mantras

Neem Karoli Baba Mantras: नीम करोली बाबा मंत्र

Neem Karoli Baba Tips:कलयुग में हनुमान जी का अवतार कहे जाने वाले नीम करोली बाबा अपनी आध्यात्मिक शक्तियों, सरल जीवन और गहरी शिक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। बाबा नीम करोली (Baba Neem Karoli) की दी गई सीखें ऐसी हैं जिन्हें मानने वाले का जीवन सुधर जाता है. सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं. आज हम आपको नीम करोली बाबा की कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से आप जीवन में धनवान बन सकते हैं।

1. फिजूलखर्ची बंद

नीम करोली बाबा कहते थे कि जिस आदमी में बिना किसी वजह धन खर्च करने की आदत होती है वह जीवन में कभी भी धनवान नहीं बन सकता है। नीम करोली बाबा का कहना था कि जो आदमी दिखावे और गैरजरूरी चीजों में पैसा खर्च करता है, वह धीरे-धीरे सामाजिक तौर पर कमजोर हो जाता है.

नीम करोली बाबा के अनुसार, कुछ लोग दूसरों को दिखाने के चक्कर में व्यर्थ में धन खर्च करने लगते हैं. ऐसा करने से न सिर्फ धन का नुकसान होता है, बल्कि मन में असंतोष भी बढ़ता है।

नीम करोली बाबा के अनुसार, पैसे की हमेशा आदमी को कद्र करनी चाहिए। धन की देवी लक्ष्मी जी सिर्फ उसी के पास टिकती हैं धन का सम्मान करते हैं। नीम करोली बाबा के अनुसार, जो लोग सही तरह से धन की बचत करते हैं और सोच-समझकर खर्च करते हैं, उन पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।

2. धन का सही इस्तेमाल

बाबा नीम करोली के अनुसार, किसी व्यक्ति के धनवान होने का अर्थ यह नहीं है कि उसके पास बहुत सारी दौलत जमा हो जाए, बल्कि उस धन का सही जगह पर इस्तेमाल करना है। नीम करोली बाबा कहते थे कि जो व्यक्ति सही जगह धन खर्च करता है, वह जल्दी धनवान हो जाता है|

नीम करोली बाबा के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को धन का उपयोग उन चीजों में करना चाहिए जिनसे समाज का भला हो और किसी व्यक्ति की सहायता हो जाए। ऐसा करने से न केवल पुण्य मिलता है, बल्कि घर में धन की देवी का वास होता है।

नीम करोली बाबा का कहना था कि अगर व्यक्ति धन को योग्य कामों में लगाता है, इससे धन बढ़कर ही वापस लौटता है।

3. धार्मिक और अच्छे कार्यों में खर्च करें धन

नीम करोली बाबा के अनुसार, हर एक व्यक्ति को समय-समय पर धार्मिक कार्यों, किसी की सेवा और जरूरतमंदों को दान करने में दिल खोलकर धन खर्च करना चाहिए। बाबा नीम करोली का मानना था कि आदमी जितना भी धन ईश्वर और जरूरतमंदों की सेवा में लगाता है, उसे वह कई गुना होकर वापस मिल जाता है। नीम करोली बाबा के अनुसार, जो लोग सिर्फ अपनी सुख-सुविधाओं पर धन को खर्च करते हैं, ऐसे लोग धनवान होकर भी मन और कर्म से गरीब बने रहते हैं। वहीं जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं और धर्म में योगदान देते हैं, उनके जीवन में हमेशा शांति, समृद्धि और पैसे की बढ़ोतरी बनी रहती है।

ये भी पढ़ें

Ghar Ke Liye Vastu Tips : साल खत्म होने से पहले करें ये उपाय: घर ले आएं ये 5 वास्तु चीजें, बढ़ सकती है धन-संपत्ति
वास्तु टिप्स
Ghar Ke Liye Vastu Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Dec 2025 02:40 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religious Facts / Neem Karoli Baba Tips: नीम करोली बाबा की 3 ऐसी बातें जो आपको बना देंगी मालामाल, हमेशा भरी रहेगी जेब

बड़ी खबरें

View All

धार्मिक तथ्य

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Bhagavad Gita Lessons : जन्म तिथि के अनुसार जानें आपके लिए कौन सा गीता पाठ है सबसे जरूरी

Bhagavad Gita Lessons by Date of Birth
धर्म/ज्योतिष

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर करें ये उपाय, घर आ सकती है सुख-समृद्धि, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद

मोक्षदा एकादशी 2025
धर्म/ज्योतिष

December Grah Gochar 2025: साल के आखिरी महीने में ये 5 बड़े ग्रह करेंगे गोचर, यहां जानें इससे जुड़ी बातें

ग्रह गोचर 2025
धार्मिक तथ्य

Chanakya Niti: इस तरह से दान करने पर हो जाएंगे कंगाल, भिखारियों से भी बदतर हो जाएगी जिंदगी

Chanakya Niti
धार्मिक तथ्य

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी पर भूलकर भी ना करें तुलसी से जुड़ी ये गलतियां, बन जाएंगे पाप के भागीदार

Mokshada Ekadashi 2025
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.