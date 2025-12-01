Neem Karoli Baba Tips: नीम करोली बाबा की 3 ऐसी बातें जो आपको बना देंगी मालामाल, हमेशा भरी रहेगी जेब

Neem Karoli Baba Mantras: नीम करोली बाबा मंत्र
Neem Karoli Baba Tips:कलयुग में हनुमान जी का अवतार कहे जाने वाले नीम करोली बाबा अपनी आध्यात्मिक शक्तियों, सरल जीवन और गहरी शिक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। बाबा नीम करोली (Baba Neem Karoli) की दी गई सीखें ऐसी हैं जिन्हें मानने वाले का जीवन सुधर जाता है. सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं. आज हम आपको नीम करोली बाबा की कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से आप जीवन में धनवान बन सकते हैं।
नीम करोली बाबा कहते थे कि जिस आदमी में बिना किसी वजह धन खर्च करने की आदत होती है वह जीवन में कभी भी धनवान नहीं बन सकता है। नीम करोली बाबा का कहना था कि जो आदमी दिखावे और गैरजरूरी चीजों में पैसा खर्च करता है, वह धीरे-धीरे सामाजिक तौर पर कमजोर हो जाता है.
नीम करोली बाबा के अनुसार, कुछ लोग दूसरों को दिखाने के चक्कर में व्यर्थ में धन खर्च करने लगते हैं. ऐसा करने से न सिर्फ धन का नुकसान होता है, बल्कि मन में असंतोष भी बढ़ता है।
नीम करोली बाबा के अनुसार, पैसे की हमेशा आदमी को कद्र करनी चाहिए। धन की देवी लक्ष्मी जी सिर्फ उसी के पास टिकती हैं धन का सम्मान करते हैं। नीम करोली बाबा के अनुसार, जो लोग सही तरह से धन की बचत करते हैं और सोच-समझकर खर्च करते हैं, उन पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
बाबा नीम करोली के अनुसार, किसी व्यक्ति के धनवान होने का अर्थ यह नहीं है कि उसके पास बहुत सारी दौलत जमा हो जाए, बल्कि उस धन का सही जगह पर इस्तेमाल करना है। नीम करोली बाबा कहते थे कि जो व्यक्ति सही जगह धन खर्च करता है, वह जल्दी धनवान हो जाता है|
नीम करोली बाबा के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को धन का उपयोग उन चीजों में करना चाहिए जिनसे समाज का भला हो और किसी व्यक्ति की सहायता हो जाए। ऐसा करने से न केवल पुण्य मिलता है, बल्कि घर में धन की देवी का वास होता है।
नीम करोली बाबा का कहना था कि अगर व्यक्ति धन को योग्य कामों में लगाता है, इससे धन बढ़कर ही वापस लौटता है।
नीम करोली बाबा के अनुसार, हर एक व्यक्ति को समय-समय पर धार्मिक कार्यों, किसी की सेवा और जरूरतमंदों को दान करने में दिल खोलकर धन खर्च करना चाहिए। बाबा नीम करोली का मानना था कि आदमी जितना भी धन ईश्वर और जरूरतमंदों की सेवा में लगाता है, उसे वह कई गुना होकर वापस मिल जाता है। नीम करोली बाबा के अनुसार, जो लोग सिर्फ अपनी सुख-सुविधाओं पर धन को खर्च करते हैं, ऐसे लोग धनवान होकर भी मन और कर्म से गरीब बने रहते हैं। वहीं जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं और धर्म में योगदान देते हैं, उनके जीवन में हमेशा शांति, समृद्धि और पैसे की बढ़ोतरी बनी रहती है।
