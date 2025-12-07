दुनियाभर में मशहूर हैं ये दो गांव, सांपों को बनाकर रखते हैं फैमेली मेंबर, दूसरे गांव की खासियत जान चौंक जाएंगे आप

Shani Shingnapur and Shetphal : भारत कई अनोखी चीजों से भरा हुआ है। यहां जो होता है, उसके आगे कई बार साइंस भी दांतों तले उंगली दबा लेता है। आज हम आपको ऐसे ही दो अजुबों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या 21वीं सदी में भी ये संभव है। हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के दो ऐसे गावों की जहां एक ओर घरों में दरवाजे ही नहीं होते और दूसरी ओर लोग सापों को अपना परिवार मानकर साथ रखते हैं।