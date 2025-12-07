7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार्मिक तथ्य

दुनियाभर में मशहूर हैं ये दो गांव, सांपों को बनाकर रखते हैं फैमेली मेंबर, दूसरे गांव की खासियत जान चौंक जाएंगे आप

Shani Shingnapur Shetphal : महाराष्ट्र के दो अनोखे गांव शनि शिंगणापुर (अहमदनगर) और शेतफल (सोलापुर) अपनी खास लाइफस्टाइल के कारण विश्व प्रसिद्ध है। शनि शिंगणापुर में घरों में दरवाजे नहीं होते, लेकिन आज तक कोई चोरी नहीं हुई। वहीं, शेतफल में लोग सांपों को परिवार का सदस्य मानकर उनके साथ शांति से रहते हैं। इस लेख में पढ़िए कि किस वजह से यहां के लोग इस तरह का जीवन जीते हैं और यहां का रहस्य क्या है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Adarsh ​​Thakur

Dec 07, 2025

Shani Shingnapur Shetphal

Shani Shingnapur Shetphal : दुनिया के दो अजीबोगरीब गांव (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Shani Shingnapur and Shetphal : भारत कई अनोखी चीजों से भरा हुआ है। यहां जो होता है, उसके आगे कई बार साइंस भी दांतों तले उंगली दबा लेता है। आज हम आपको ऐसे ही दो अजुबों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या 21वीं सदी में भी ये संभव है। हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के दो ऐसे गावों की जहां एक ओर घरों में दरवाजे ही नहीं होते और दूसरी ओर लोग सापों को अपना परिवार मानकर साथ रखते हैं।

जहां न दरवाजे, न ताला-कुंडी

शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। यहां हर घर में, चाहे नया हो या पुराना दरवाजे नहीं होते। न कोई ताला न ही कोई कुंडी। सिर्फ दरवाजे की चौखट होती है। गांव वाले कहते हैं कि, यह उनकी आस्था है। भगवान शनि देव उनकी रक्षा करते हैं। हैरानी वाली बात ये है कि आज के जमाने में, जब दुनिया हाइ सेक्योरिटी लॉक से भरी है, तब इस गाव में बिना तालों के भी चोरी का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ।

सांप को मानते हैं फैमिली मेंबर

शेतफाल महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में है। इस गांव में सापों को पालतू जानवर की तरह नहीं, परिवार के सदस्य की तरह घर में रखा जाता है। गांव के हर घर में सांपों को पूरी आजादी मिली हुई है। सांप कहीं भी घूम सकते हैं और अपना भोजन कर सकते हैं। गांव वाले उन्हें नजरअंदाज नहीं करते बल्कि इंसानों की तरह ही पूरा सम्मान और प्यार देते हैं।

इस युग में जब सांपों को देखते ही लोग उन्हें मारने का सोचते हैं, तब शेतफाल गांव एक अनोखी मिसाल खड़ी करता है। अन्य लोगों के इस गांव से सीखना चाहिए, कि सांप मौत नहीं बल्कि प्यार के हकदार होते हैं। गांव वालों का कहना है कि, भगवान के आशीर्वाद से आज तक गांव के किसी भी व्यक्ति को सांप ने नुकसान नहीं पहुंचाया।

ये भी पढ़ें

North Direction Vastu : घर की एनर्जी विंडो पर ये 3 चीजें रखने से हो सकता भारी नुकसान
वास्तु टिप्स
North Direction Vastu

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Dec 2025 04:17 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religious Facts / दुनियाभर में मशहूर हैं ये दो गांव, सांपों को बनाकर रखते हैं फैमेली मेंबर, दूसरे गांव की खासियत जान चौंक जाएंगे आप

बड़ी खबरें

View All

धार्मिक तथ्य

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

ऋग्वेद का पहला श्लोक क्यों है 'जीवन' और 'ब्रह्मांड' का सबसे बड़ा रहस्य?

Rigveda First Mantra
धर्म और अध्यात्म

2026 का कैलेंडर बदला! 13 महीनों का साल, 60 दिन का एक माह! पूरी जानकारी यहाँ

Adhik Maas 2026
धर्म और अध्यात्म

Chanakya Niti : इन 5 नियमों को अपनाने से सुधर सकती है दिनचर्या, जो भी काम करेंगे, मिल सकती है सक्सेस

Chanakya Niti
धार्मिक तथ्य

Name Astrology: बला की खूबसूरत होती है इस नाम की लड़कियां, अपनी सुंदरता से सबको लेती हैं मोह

Name Astrology
धर्म/ज्योतिष

Neem Karoli Baba Tips: नीम करोली बाबा की 3 ऐसी बातें जो आपको बना देंगी मालामाल, हमेशा भरी रहेगी जेब

Neem Karoli Baba Mantras
धार्मिक तथ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.