Year-End Good Luck Tips : साल के आखिरी सूर्यास्त पर करें ये 5 आसान उपाय, 2026 में चमक सकती है किस्मत, आएगी सुख-समृद्धि

Year-End Good Luck Tips : साल खत्म होते-होते सबकी ख्वाहिश होती है कि उनकी किस्मत बदल जाए। आने वाला साल थोड़ा मेहरबान , आसान और खुशियों से भर जाए। इसके लिए इस साल के सूर्यास्त से पहले ये उपाय करें, जिससे 2026 अच्छा ही होगा। आगे जानें क्या है ये 5 उपाय

2 min read
भारत

image

Manoj Vashisth

image

Priyanka

Dec 03, 2025

Year-End Good Luck Tips

Year-End Good Luck Tips : साल के आखिरी सूर्यास्त पर करें ये 5 आसान उपाय (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Year-End Good Luck Tips : 2025 खत्म होने में केवल एक महिना ही बाकी है। साल के अंत में हर इंसान सोचने लगता है, कि कुछ ऐसा हो जाए और उनकी किस्मत चमक जाए। माना जाता है कि साल के साल के आखिरी सूर्यास्त का एक खास मतलब होता है। ये सिर्फ एक शाम नहीं, बल्कि पूरे साल की थकान, रुकावटों और नेगेटिविटी को पीछे छोड़ने का मौका भी है। इसके लिए बहुत लोग मानते हैं कि ये 5 आसान उपाय आखिरी सूर्यास्त से पहले किया जाए, तो घर-परिवार में सुख, धन और अच्छी किस्मत का रास्ता खुल सकता है।

1. घर से नेगेटिविटी को बाहर करें

    सूर्यास्त से पहले घर के मुख्य दरवाजे ( Main Door) और लिविंग एरिया की अच्छे से सफाई करें। माना जाता है कि ऐसा करने से साल भर की जमी हुई सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। दरवाजे पर आप हल्का सा गंगा जल छिड़काव या फिर नमक वाले पानी से पोछा लगा सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करना शुभ होता है।

    2. तुलसी और दीपक का है महत्व

    आप तुलसी के पास घी का छोटा-सा दीया जला सकते हैं। कहा जाता है कि तुलसी की पॉजिटिव एनर्जी और दीपक की रोशनी मिलकर घर की किस्मत को चमकाती है। ये उपाय बहुत सिंपल है लेकिन लोग इसे सबसे ज्यादा असरदार मानते हैं

      3. अपने पर्स और वॉलेट की करें सफाई

        अंतिम सूर्यास्त से पहले अपने पर्स और वॉलेट की सफाई करना भी बेहद जरूरी है। पर्स में पड़े फटे बिल, पुराने टिकट, बेकार कागज निकाल फेकें। पर्स में साफ-सुथरा ही नोट रखें। लोग मानते हैं कि साफ पर्स से धन (Money) का आना बढ़ता है और रुकावटें कम हो जाती हैं।

        4. अच्छा कार्य जरूर करें

        आपको हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए और अंतिम सूर्यास्त से पहले ये जरूर करें। किसी भी जरूरतमंद को कुछ खिलाकर , पुराने कपड़े देकर या फिर पानी पिला कर ये काम आप कर सकते हैं। ऐसी छोटी-छोटी नेकी का काम बड़ा असर करती है। इस साल को अच्छे कर्म के साथ खत्म करने से अगला साल अच्छा और आसान होता है।

        5. करें सूर्य को धन्यवाद

          सूर्यास्त के समय दो मिनट आसमान की तरफ देखकर बस मन ही मन सूर्य को धन्यवाद कहें। ये मन( Mind) और आध्यात्मिक (Spiritual) तरीके से बहुत हल्का कर देता है।

          Tarot Card Reading : टैरो राशिफल 3 दिसंबर 2025: वृषभ और मकर पर बरस सकती है गणेश जी की कृपा, जानें मेष से मीन तक का राशिफल
          राशिफल
          Tarot Card Reading 3 December 2025

