टैरो राशिफल 3 दिसंबर 2025: टैरो राशिफल 3 दिसंबर 2025: वृषभ और मकर पर बरस सकती है गणेश जी की कृपा, जानें मेष से मीन तक का राशिफल

Tarot Card Reading 3 December 2025 : आज 3 दिसंबर, 2025, बुधवार का दिन है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। दैनिक पंचांग के अनुसार, आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और यह दिन विशेष रूप से हनुमान जयंती (कन्नड़ पंचांग के अनुसार) के रूप में मनाया जा रहा है। ज्योतिष और टैरो कार्ड्स की गणना बताती है कि आज का दिन कई राशियों के लिए शुभ है, जबकि कुछ को अपने गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। वृषभ और मकर राशि के जातकों को काम में सफलता और आर्थिक लाभ मिल सकता है, वहीं सिंह राशि के लिए बेचैनी का योग है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए, कैसी रहेगी आज राहुकाल की स्थिति, दिनभर के शुभ-अशुभ मुहूर्त और अपनी राशि का विस्तृत टैरो राशिफल।