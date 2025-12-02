Shukraditya Yog 2025: दिसंबर के महीने में बनेगा शुक्रादित्य योग, इन राशि वालों की होगी चांदी ही चांदी

Shukraditya Yog 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह की युति होती है, तब शु्क्रादित्य योग का निर्माण होता है। इस साल 20 दिसंबर 2025 को धनु राशि में सूर्य-शुक्र की युति से शुक्रादित्य योग का निर्माण होगा। शुक्रादित्य योग का प्रभाव सारी राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख-सौभाग्य, भौतिक सुविधाओं का कारक माना गया है। वहीं सूर्य ग्रह को साहस और ऊर्जा का कारक माना जाता है। शुक्रादित्य योग से तीन राशि वालों के जीवन पर शुभ असर पड़ने वाला है। करियर, बिजनेस और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। आइए जानें किन राशि के जातकों के लिए शुक्रादित्य शुभ रहने वाला है।