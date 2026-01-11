Aaj Ka Rashifal : आज का राशिफल: सोमवार का दिन बदलेगा आपकी किस्मत! जानें 12 जनवरी का राशिफल और शिव कृपा पाने के अचूक उपाय

Aaj Ka Rashifal 12 January 2026 : आज का राशिफल 12 जनवरी 2026 आपके दिन की सही दिशा तय करने में मदद करेगा। आज सोमवार होने के कारण भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए शिव मंदिर में घी का दीपक जलाना और नौकरी-व्यवसाय में सफलता के लिए शिवलिंग पर शहद अर्पित करना लाभकारी माना गया है।

पंडित मुकेश भारद्वाज बता रहे हैं आज का राशिफल मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए करियर, धन, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, शुभ रंग और लकी नंबर की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिससे आप अपने फैसले सोच-समझकर ले सकें।