राशिफल

Aaj Ka Rashifal : आज का राशिफल: सोमवार का दिन बदलेगा आपकी किस्मत! जानें 12 जनवरी का राशिफल और शिव कृपा पाने के अचूक उपाय

Today Horoscope 12 January 2026 : आज का राशिफल 12 जनवरी 2026 पढ़ें। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए शिव उपाय, नौकरी-व्यापार, स्वास्थ्य, शुभ रंग और लकी नंबर की पूरी जानकारी।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Jan 11, 2026

Aaj Ka Rashifal 12 January 2026

Aaj Ka Rashifal 12 January 2026 : आज का राशिफल 12 जनवरी 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 12 January 2026 : आज का राशिफल 12 जनवरी 2026 आपके दिन की सही दिशा तय करने में मदद करेगा। आज सोमवार होने के कारण भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए शिव मंदिर में घी का दीपक जलाना और नौकरी-व्यवसाय में सफलता के लिए शिवलिंग पर शहद अर्पित करना लाभकारी माना गया है।
पंडित मुकेश भारद्वाज बता रहे हैं आज का राशिफल मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए करियर, धन, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, शुभ रंग और लकी नंबर की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिससे आप अपने फैसले सोच-समझकर ले सकें।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

मिले-जुले प्रभाव वाला दिन रहेगा। कुछ कार्यों में अच्छी प्रगति होने की संभावना है। शेयर मार्केट या जोखिम वाले व्यवसाय में सावधानी से आगे बढ़े। विवादों की अनदेखी करके अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
शुभ रंग : महरून
लकी नंबर : 8

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

दैनिक कार्यो में भावनात्मक संबंधों से शानदार सहयोग मिलने की संभावना है। अविस्मरणीय क्षण साथ बिताने और भविष्य की योजनाएं बनाने में मुलाकात का समय व्यतीत होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
शुभ रंग : गोल्डन कलर
लकी नंबर : 4

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

परिश्रम का फल थोड़ा देरी से मिलने की संभावना है। निराशा हावी ना होने दें। निरंतरता बनाए रखें। विरोधियों के प्रति विनम्रता और उदारता दिखाकर उन्हें पक्ष बदलने के लिए प्रेरित करने का सही समय है।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 6

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

सभी का ख्याल रखने में स्वयं पर कम ध्यान दे पाएंगे। भावनात्मक परिपक्वता दूसरों के पथ प्रदर्शन में मददगार साबित होगी। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां बजट बिगाड़ सकती हैं। विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च होने की संभावना है।
शुभ रंग : यलो कलर
लकी नंबर : 2

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

पूर्व निर्धारित कार्य आसानी से पूरे होते चले जाएंगे। उच्च संपर्कों का लाभ मिलेगा। सार्वजनिक जीवन में किए गए कार्यों को प्रशंसा मिलेगी। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी परिवार में सभी की नाराजगियां दूर करने में सफल रहेंगे।
शुभ रंग : ग्रीन कलर
लकी नंबर : 9

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

संभलकर कार्य करने का दिन है। शब्दों और व्यवहार में संतुलन रखना होगा। आर्थिक रूप थोड़ा तनाव रह सकता है। पुराने निवेश पर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचे। लंबी अवधि की योजनाएं बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा।
शुभ रंग : क्रीम कलर
लकी नंबर : 4

तुला आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

बहुत से लक्ष्यों को एक साथ साधने की अपेक्षा किसी एक कार्य पर पूरी शक्ति लगाकर बड़े परिणाम हासिल करने का समय है। परिवार में सभी को अपनी बात पर सहमत करना कठिन रहेगा। स्वास्थ्य ख्याल रखें।
शुभ रंग : ओरेंज कलर
लकी नंबर : 1

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

मन कई प्रकार की आशंकाओं से घिरा हुआ रह सकता है। टीमवर्क से ज्यादा बेहतर परिणाम हासिल किया जा सकते हैं। भावनात्मक संबंधों के लिहाज से बेहतर दिन रहेगा। पर साथी के विचार और योजनाओं को महत्व देना होगा।
शुभ रंग : महरून
लकी नंबर : 2

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

व्यावसायिक गतिविधियों की तरफ ज्यादा रुझान रहेगा। छोटे लक्ष्य पूरे होंगे। जॉब खोज रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। नई तकनीकी सीखने को प्रेरित हो सकते हैं। भावनात्मक संबंधों के प्रति अतिउत्साहित रहेंगे।
शुभ रंग : ब्राईट व्हाईट
लकी नंबर : 6

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

कार्यस्थल पर व्यवस्था सुधारने पर जोर रहेगा। सभी को साथ लेकर चलने में कठिनाई महसूस करेंगे। परिवार में किसी खास मुद्दे पर तनाव रह सकता है। बच्चों के व्यवहार और शिक्षा को लेकर चिंतित रहेंगे।
शुभ रंग : कॉफ़ी कलर
लकी नंबर : 7

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

परिस्थितियों पक्ष की बन रही है। तुरंत लिए गए फैसले लाभकारी सिद्ध होंगे। भावनात्मक संबंधों में ताजगी महसूस करेंगे। धार्मिक आयोजन मैं शामिल होने की योजना बन सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं।
शुभ रंग : कॉपर कलर
लकी नंबर : 5

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

कार्यस्थल पर तालमेल का अभाव महसूस करेंगे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बचना होगा। जीवनसाथी के सहयोग पूर्ण व्यवहार से परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा।
शुभ रंग : सेफ्रान कलर
लकी नंबर : 3

