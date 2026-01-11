सूर्य देव के 7 घोड़ों जैसी मिलेगी शक्ति, कर लें ये आसान काम

Surya Dev Upay: सूर्य देव के घोड़ों के नाम और प्रतीक। (PC:AI)
Surya Dev 7 Horses Name and Meaning: सूर्य देव के सात घोड़े सात अलग-अलग संस्कृत छंदों गायत्री, बृहती, उष्णिह, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति के नाम पर हैं। ये केवल पशु नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के वाहक हैं। इनकी कृपा पाने के कुछ आसान उपाय हैं। यदि उन्हें फॉलो कर लिया जाए, तो सूर्य भगवान के साथ उनके घोड़ों की भी शक्ति मिलने की मान्यता है।
गायत्री (बैंगनी रंग)
पंक्ति (भूरा रंग)
भृति (नीला रंग)
अनुष्टुप (भूरा रंग)
उष्णिह (काला रंग)
जगती (हरा रंग)
त्रिष्टुप (सुनहरा रंग)
शास्त्रों के अनुसार सूर्य जैसी चमक और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इन सात घोड़ों के समान अपने जीवन में गुणों को ढालना चाहिए।
भगवान सूर्य की उपासना से शारीरिक रोगों का नाश तो होता ही है, साथ ही व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्मिक तेज भी बढ़ता है। यदि हम इन सात अश्वों के गुणों, ज्ञान, साहस, अनुशासन और गति को अपने जीवन में उतार लें, तो सूर्य कृपा से हम भी समाज में सूरज की भांति चमक सकते हैं।
