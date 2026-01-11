सूर्य देव के 7 घोड़ों जैसी मिलेगी शक्ति, कर लें ये आसान काम

सूर्य का सबसे प्रभावशाली मंत्र "ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः (Om Hraam Hreem Hraum Sah Suryaya Namah)" माना जाता है, जो सूर्य बीज मंत्र है और मूल शक्ति केंद्र है, लेकिन "'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' (Om Ghrinih Suryaya Namah)" और "'ॐ आदित्याय नमः' (Om Adityaya Namah)" भी बहुत शक्तिशाली हैं, जो स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सौभाग्य के लिए लाभकारी हैं, वहीं 'ॐ सूर्याय नमः' (Om Suryaya Namah) मानसिक शांति और सकारात्मकता के लिए प्रभावी है।