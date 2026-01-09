9 जनवरी 2026,

धर्म और अध्यात्म

मां लक्ष्मी के इन मंत्रों में है जीवन बदलने की शक्ति, बस जाप करते वक्त इस बात का रखें ध्यान

Lakshmi ji ke Upay: देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र साधना सबसे प्रभावी तरीका है। इस लेख में जानें माता लक्ष्मी के उन चमत्कारी मंत्रों के बारे में जो आर्थिक तंगी को दूर कर जीवन में खुशहाली लाते हैं।

भारत

image

Adarsh Thakur

Jan 09, 2026

Lakhsmi ji ki kripa kaise prapt kare

Lakhsmi ji ke upay: लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जपें ये मंत्र। (फोटोः एआई)

Shukravar ke Upay in Hindi: सनातन धर्म में देवी लक्ष्मी को धन, वैभव और संपन्नता की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। हर इंसान चाहता है कि, उसके जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहे और उसे कभी आर्थिक संकट न झेलना पड़े। ज्योतिष शास्त्र और पुराणों के अनुसार, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप अचूक उपाय है। वैसे तो मां लक्ष्मी के कई मंत्र हैं, लेकिन कुछ मंत्र अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए विशेष रूप से जप किए जाते हैं। इस लेख में जानिए, वे मंत्र और उनके लाभ।

मां लक्ष्मी का सबसे असरदार मंत्र

लक्ष्मी जी का सबसे प्रभावशाली मंत्र 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' माना जाता है। इसमें श्रीं, ह्रीं और क्लीं जैसे बीज मंत्र शामिल है। यह मंत्र न केवल आर्थिक बाधाओं को समाप्त करता है, बल्कि साधक की सभी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति में भी मदद करता है। इस मंत्र को सबसे ज्यादा फायदेमंद और तुरंत असर करने वाला माना जाता है।

प्रमुख मंत्र और उनका महत्व

  1. लक्ष्मी बीज मंत्र: 'ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः' आर्थिक तंगी को जड़ से मिटाने के लिए।
  2. महालक्ष्मी मंत्र: 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' संपत्ति में वृद्धि के लिए।
  3. लक्ष्मी गायत्री मंत्र: 'ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ' बुद्धि, ज्ञान और सौभाग्य के लिए।
  4. .सिद्ध लक्ष्मी मंत्र: 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए।

मंत्र जाप के 5 बड़े लाभ

  • आर्थिक स्थिरता: इन मंत्रों के नियमित जाप से आय के नए स्रोत खुलते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है।
  • सकारात्मक ऊर्जा: घर और कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता का संचार होता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है।
  • इच्छा पूर्ति: सच्चे मन से किए गए जाप से रुकी हुई योजनाएं पूरी होती हैं और मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं।
  • सौभाग्य में वृद्धि: मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सौभाग्य आता है और दरिद्रता का नाश होता है।
  • बौद्धिक विकास: गायत्री मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धि प्रखर होती है।
  • आध्यात्मिक उन्नतिः इन मंत्रों से भौतिक सुख के साथ ही आध्यात्मिक प्रगति भी मिलती है। आत्मिक शांति बढ़ती है।

जाप की विधि

समयः मंत्रों का पूरा फायदा पाने के लिए, शुक्रवार सुबह नहाने के बाद या शाम को कमल गट्टे या किसी भी माला से जप करें।
विश्वासः जाप पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ किया जाए।
दिन: शुक्रवार या प्रतिदिन सुबह-शाम जाप करें।
संख्या: कम से कम 108 बार जाप करना बहुत शुभ माना जाता है।
विधि: साफ स्थान पर लाल आसन बिछाकर, घी का दीपक जलाएं और श्रद्धा व विश्वास के साथ जाप करें।

{अस्वीकृतिः यह लेख धार्मिक और शास्त्रीय मान्यताओं पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता का दावा नहीं करते। ज्यादा जानकारी के लिए आप, धार्मिक विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं।}

