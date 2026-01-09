मां लक्ष्मी के इन मंत्रों में है जीवन बदलने की शक्ति, बस जाप करते वक्त इस बात का रखें ध्यान

Lakhsmi ji ke upay: लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जपें ये मंत्र। (फोटोः एआई)
Shukravar ke Upay in Hindi: सनातन धर्म में देवी लक्ष्मी को धन, वैभव और संपन्नता की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। हर इंसान चाहता है कि, उसके जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहे और उसे कभी आर्थिक संकट न झेलना पड़े। ज्योतिष शास्त्र और पुराणों के अनुसार, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप अचूक उपाय है। वैसे तो मां लक्ष्मी के कई मंत्र हैं, लेकिन कुछ मंत्र अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए विशेष रूप से जप किए जाते हैं। इस लेख में जानिए, वे मंत्र और उनके लाभ।
लक्ष्मी जी का सबसे प्रभावशाली मंत्र 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' माना जाता है। इसमें श्रीं, ह्रीं और क्लीं जैसे बीज मंत्र शामिल है। यह मंत्र न केवल आर्थिक बाधाओं को समाप्त करता है, बल्कि साधक की सभी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति में भी मदद करता है। इस मंत्र को सबसे ज्यादा फायदेमंद और तुरंत असर करने वाला माना जाता है।
समयः मंत्रों का पूरा फायदा पाने के लिए, शुक्रवार सुबह नहाने के बाद या शाम को कमल गट्टे या किसी भी माला से जप करें।
विश्वासः जाप पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ किया जाए।
दिन: शुक्रवार या प्रतिदिन सुबह-शाम जाप करें।
संख्या: कम से कम 108 बार जाप करना बहुत शुभ माना जाता है।
विधि: साफ स्थान पर लाल आसन बिछाकर, घी का दीपक जलाएं और श्रद्धा व विश्वास के साथ जाप करें।
{अस्वीकृतिः यह लेख धार्मिक और शास्त्रीय मान्यताओं पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता का दावा नहीं करते। ज्यादा जानकारी के लिए आप, धार्मिक विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं।}
