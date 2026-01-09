मां लक्ष्मी के इन मंत्रों में है जीवन बदलने की शक्ति, बस जाप करते वक्त इस बात का रखें ध्यान

Shukravar ke Upay in Hindi: सनातन धर्म में देवी लक्ष्मी को धन, वैभव और संपन्नता की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। हर इंसान चाहता है कि, उसके जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहे और उसे कभी आर्थिक संकट न झेलना पड़े। ज्योतिष शास्त्र और पुराणों के अनुसार, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप अचूक उपाय है। वैसे तो मां लक्ष्मी के कई मंत्र हैं, लेकिन कुछ मंत्र अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए विशेष रूप से जप किए जाते हैं। इस लेख में जानिए, वे मंत्र और उनके लाभ।