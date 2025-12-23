Aaj Ka Rashifal 24 December : 24 दिसंबर राशिफल: बुधवार को चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, गणपति बप्पा की बरसेगी असीम कृपा

Aaj Ka Rashifal 24 December : आज का दिन बुधवार भगवान गणेश को समर्पित होता है। 24 दिसंबर 2025 से पौष मास का 19वां दिन है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। आज वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, मकर राशि वालों के लिए गुडलक भरा हुआ दिन आया है। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि का आज का राशिफल।