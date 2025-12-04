Rahu Grah Upay : कुंडली में राहु दोष से हो गए हैं परेशान, तो इन उपायों से मिलेगा चुटकियों में समाधान

Rahu Grah Upay: ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह को सबसे शक्तिशाली ग्रह में से एक माना गया है। व्यक्ति के जीवन में इस ग्रह का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। इस ग्रह की खराब स्थिति से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे उतार- चढ़ाव आ सकता है। इसे ग्रह की खराब दशा होने के कारण व्यक्ति को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। राहु दोष के कारण आपके घर परिवार में भी कलह की होने लगती है। इसके साथ ही आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वो काम असफल हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में राहु दोष से छुटकारा पाने के लिए कुछ अचूक उपायों के बारे में बताया गया है। इन उपायों को अपनाकर आप राहु से दोष से मुक्ति पा सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में।