Rahu Grah Upay : कुंडली में राहु दोष से हो गए हैं परेशान, तो इन उपायों से मिलेगा चुटकियों में समाधान

Rahu Grah Upay: ज्योतिष शास्त्र राहु ग्रह को उपग्रह माना गया है। ये ग्रह बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली राहु की दशा खराब हो जाती है तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए यहां जाने राहु दोष दूर करने के अचूक उपाय।
Rahu Grah Upay: ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह को सबसे शक्तिशाली ग्रह में से एक माना गया है। व्यक्ति के जीवन में इस ग्रह का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। इस ग्रह की खराब स्थिति से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे उतार- चढ़ाव आ सकता है। इसे ग्रह की खराब दशा होने के कारण व्यक्ति को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। राहु दोष के कारण आपके घर परिवार में भी कलह की होने लगती है। इसके साथ ही आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वो काम असफल हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में राहु दोष से छुटकारा पाने के लिए कुछ अचूक उपायों के बारे में बताया गया है। इन उपायों को अपनाकर आप राहु से दोष से मुक्ति पा सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में।
पीपल के नीचे दीपक जलाएं
यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो आप हर अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको राहु दोष से जल्द से जल्द छुटकारा मिल सकता है और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।
काले कुत्ते रोटी खिलाएं
अगर आप अपनी कुंडली में राहु को मजबूत करना चाहते हैं तो हर रोज काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। कुत्ते को रोटी खिलाना शास्त्रों में शुभ माना गया है। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली सारी समस्या पहले ही टल जाती है और आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं।
शनिवार के दिन करें दान
शास्त्रों में शनिवार का दिन राहु का दिन माना गया है। इस दिन कुछ चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन सरसों का तेल, काले तिल और काले रंग के वस्त्र का दान करते सकते हैं। ऐसा करने से राहु प्रसन्न रहते हैं और आपके जीवन में शांति बनी रहती है।
राहु के मंत्र जाप
अगर आपकी कुंडली में राहु कमजोर है तो आप हर रोज राहु के ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं स: राहवे नम:मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपको राहु दोष से मुक्ति मिलेगी और राहु की दशा मजबूत होगी।
शिव सहस्रनाम का पाठ
हर रोज शिव सहस्रनाम और हनुमत सहस्त्रनाम नाम का पाठ करने से भी राहु दोष से छुटकारा पाया जा सकता है। इस पाठ को पास हर दिन स्नान के बाद पूजा करते समय करें और शिव जी से मंगल की कामना करें।
