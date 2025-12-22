Moonga Ratna Ke Niyam: इन राशि वालों को मूंगा रत्न बना देता है कंगाल या धनवान

Red Coral Gemstone Benefits : लाल मूंगा किसे पहनना चाहिए (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और शक्ति का ग्रह माना जाता है। जितना ताकतवर मंगल होता है, उतना ही प्रभावशाली उसका रत्न मूंगा (Red Coral) भी होता है। यदि मूंगा किसी व्यक्ति को सूट कर जाए तो जीवन में आत्मविश्वास और ताकत भर देता है, लेकिन अगर यह अनुकूल न हो तो दुर्घटना, विवाद और क्रोध बढ़ा सकता है।
मंगल ग्रह को 75% अग्नि और 25% जल तत्व से बना माना जाता है। मूंगा भी जल से प्राप्त होता है और उसमें अग्नि व जल दोनों तत्व मौजूद रहते हैं। इसी कारण मूंगा मंगल का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है।
अगर मूंगा अनुकूल हो तो—
बिना सलाह मूंगा पहनने से—
मूंगे के साथ हीरा, पन्ना या नीलम न पहनें।
ज्योतिष में सर्जरी के कारक ग्रह मंगल और केतु माने जाते हैं। मंगलवार को की गई सर्जरी के सफल होने की संभावना अधिक मानी जाती है।
