Moonga Ratna Ke Niyam: इन राशि वालों को मूंगा रत्न बना देता है कंगाल या धनवान

ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और शक्ति का ग्रह माना जाता है। जितना ताकतवर मंगल होता है, उतना ही प्रभावशाली उसका रत्न मूंगा (Red Coral) भी होता है। यदि मूंगा किसी व्यक्ति को सूट कर जाए तो जीवन में आत्मविश्वास और ताकत भर देता है, लेकिन अगर यह अनुकूल न हो तो दुर्घटना, विवाद और क्रोध बढ़ा सकता है।