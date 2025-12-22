डाक कर्मियों को तनाव मुक्ति के लिए डाक मनोरंजन क्लब प्रारंभ

अलवर. डाक मंडल में कर्मचारियों को काम के दबाव से निजात दिलाने और शारीरिक-मानसिक रूप से फिट रखने के लिए डाक मनोरंजन क्लब का गठन किया गया । प्रवर अधीक्षक डाकघर जब्बार ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर डाकघर के कर्मचारी उपस्थित थे । साथ ही डाक मनोरंजन क्लब की नई कार्यकारिणी का भी चयन किया गया है। इस कार्यकारिणी में मनोरंजन क्लब के पदेन अधीक्षक प्रवर अधीक्षक डाकघर होंगे , उपाध्यक्ष-प्रथम रामखिलाड़ी , उपाध्यक्ष द्वितीय- घन्नोराम गुर्जर , सचिव के के पांचाल , सहायक सचिव स्मृति दत्ता , कोषाध्यक्ष टीकम चंद सोनी ,सहायक कोषाध्यक्ष रोहित सोनी , आडिटर मनीष गुप्ता व गोपेश अग्रवाल, खेलकूद मंत्री राकेश कुमार यादव, मीडिया प्रभारी कपिल कुमार मेहरा, संगठन मंत्री अमित गोयल ,जितेन्द्र यादव, श्री कपिल गोयल , उपडाकपाल गोविन्दगढ़, संजय मोहन , राकेश जाटव व योगेश कुमार मीना, भंडार मंत्री कमलकिशोर व रोहित को चुना गया है। कार्यक्रम को अलवर प्रधान डाकघर के डाकपाल रामखिलाड़ी और मोती डूंगरी एमडीजी उपडाकपाल घन्नोराम गुर्जर ने भी संबोधित किया प्रवर अधीक्षक डाकघर जब्बार ने संबोधित किया और क्लब की सदस्यता बढाने के साथ ही कार्यालय समय उपरान्त व अवकाश में खेलकूद गतिविधियों में निरंतर भाग लेने को प्रोत्साहित किया।