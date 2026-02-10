आयुष्मान कार्ड वितरण में पिछड़ा अलवर, प्रदेश में 16वां स्थान

थानागाजी में 57 हजार 647 कार्ड प्राप्त हुए, जिनमें से 18 हजार 190 वितरित हुए और 39 हजार 457 कार्ड पेंडिंग हैं। लक्ष्मणगढ़ में 70 हजार 932 कार्डों में से 21 हजार 120 कार्ड वितरित हो सके, जबकि 49 हजार 812 कार्ड लंबित हैं। रैणी में 68 हजार 255 कार्डों में से 18 हजार 442 वितरित हुए और 49 हजार 813 पेंडिंग हैं। इसी तरह उमरैण में 66 हजार 779 कार्डों में से 17 हजार 190 वितरित हुए और 49 हजार 589 कार्ड लंबित हैं। मालाखेड़ा में 53 हजार 601 कार्डों में से 14 हजार 215 कार्ड वितरित किए गए, जबकि 39 हजार 386 कार्ड पेंडिंग हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति कठूमर ब्लॉक की है, जहां 1 लाख 3 हजार 529 कार्ड प्राप्त हुए, लेकिन सिर्फ 22 हजार 539 कार्ड ही वितरित हो सके हैं और 80 हजार 990 कार्ड अब भी पेंडिंग पड़े हैं। वहीं रामगढ़ ब्लॉक में 65 हजार 437 कार्डों में से केवल 10 हजार 181 कार्ड वितरित हुए हैं, जबकि 55 हजार 256 कार्ड अब भी लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाए हैं।