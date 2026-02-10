युवा संबल रोजगार मेला-2026 का आयोजन, महिलाओं को भी मिले आजीविका के अवसर

जिला रोजगार अधिकारी हरीश नेनकवाल ने बताया कि रोजगार मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया, जिनके माध्यम से 1500 से अधिक रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया की गई। बड़ी संख्या में युवाओं ने इंटरव्यू व पंजीकरण कर अवसर का लाभ उठाया। शिविर के दौरान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं के मौके पर ही आवेदन पूर्ण कर स्वरोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।