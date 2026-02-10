10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

युवा संबल रोजगार मेला-2026 का आयोजन, महिलाओं को भी मिले आजीविका के अवसर

रोजगार विभाग की ओर से मंगलवार को जिला स्तर पर युवा संबल रोजगार मेला-2026 का आयोजन कालीमोरी स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Feb 10, 2026

रोजगार विभाग की ओर से मंगलवार को जिला स्तर पर युवा संबल रोजगार मेला-2026 का आयोजन कालीमोरी स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में किया गया। मेले का उद्देश्य जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने भी शिरकत की और युवाओं से संवाद कर सरकार की रोजगारपरक योजनाओं की जानकारी दी।

जिला रोजगार अधिकारी हरीश नेनकवाल ने बताया कि रोजगार मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया, जिनके माध्यम से 1500 से अधिक रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया की गई। बड़ी संख्या में युवाओं ने इंटरव्यू व पंजीकरण कर अवसर का लाभ उठाया। शिविर के दौरान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं के मौके पर ही आवेदन पूर्ण कर स्वरोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।


मेले की एक अहम विशेषता भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की बीमा सखी योजना रही, जिसके तहत 100 महिलाओं को आजीविका के अवसर प्रदान किए गए। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर नारी की संकल्पना को साकार करना है। रोजगार मेले में युवाओं व महिलाओं की उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली, जिससे आयोजन को व्यापक सफलता मिली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 02:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / युवा संबल रोजगार मेला-2026 का आयोजन, महिलाओं को भी मिले आजीविका के अवसर

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: उल्टा तिरंगा फहराने और समय पर नहीं उतारने पर 2 संस्था प्रधानों के खिलाफ करवाई 

अलवर

अच्छी पहल — मनचलों की अब खैर नहीं, राजकॉप एप से बालिकाएं ले सकती हैं सहायता

अलवर

Alwar News: दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग से किया रेप, दो को उम्रकैद 

अलवर

Alwar News: 100 फीट गहरी खाई में दबी मशीन निकाली, ऑपरेटर का नहीं लगा सुराग… परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

अलवर

Alwar: राजस्थान में शिक्षक सुसाइड से मचा हड़कंप, 7 सरकारी शिक्षकों पर FIR; शिक्षा विभाग भी हरकत में आया

Teacher Suicide Case
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.