Alwar: उल्टा तिरंगा फहराने और समय पर नहीं उतारने पर 2 संस्था प्रधानों के खिलाफ करवाई 

जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट डीईओ को सौंपी गई, जिसके आधार पर कार्रवाई के प्रस्ताव शिक्षा विभाग के निदेशक को भेज दिए गए हैं। सोमवार को डीईओ कार्यालय की ओर से दोनों विद्यालयों के संस्था प्रधानों से कार्रवाई से संबंधित प्रपत्र भरवाकर मंगाए गए हैं। डीईओ ने बताया कि चांद पहाड़ी विद्यालय के संस्था प्रधान पर जिला स्तर से कार्रवाई की जाएगी, जबकि बमनपुरा कठूमर विद्यालय के संस्था प्रधान के खिलाफ निदेशक के मार्गदर्शन में नियमानुसार कार्रवाई होगी।