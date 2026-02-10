Alwar News: 100 फीट गहरी खाई में दबी मशीन निकाली, ऑपरेटर का नहीं लगा सुराग… परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

भौगोलिक चुनौतियों के चलते भारी मशीनों को नीचे पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। इधर, देर शाम रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित पक्ष को सांत्वना भी दी। इससे पहले पूर्व विधायक सफिया खान भी मौके पर पहुंची थीं। सफिया ने खनिज विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस पर सुखवंत सिंह ने कहा कि यह राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। मानवता दिखाने की जरूरत है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उनके खुद के खिलाफ नाम कई मुकदमे दर्ज हैं। जनता ने इनको नकार दिया। माफिया के साथ जुड़ाव के सारे सबूत मेरे पास मौजूद और सुरक्षित हैं। पोल खुल गई, तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी।