Numerology: हर कदम पर अपने पार्टनर का साथ देते हैं इस मूलांक के जातक, जानिए इनकी खासियत

मूलांक 6 वाले

अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 6 वाले जातक अपने पार्टनर के साथ हर कदम पर खड़े रहते हैं। इस मूलांक का स्वामी ग्रह शुक्र को माना जाता है। शुक्र के प्रभाव के कारण इनके पास धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। ये लोग जिस किसी से भी प्यार करते हैं उसका साथ आखिरी दम तक देते हैं। ये लोग बहुत ही रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। मूलांक 6 के जातक अपने आप से ज्यादा अपने साथी को महत्व देते हैं। परिवार और प्यार के बीच तालमेल बिठाना भी इन लोगों को बहुत अच्छे आता है। ये लोग अपने साथी के लिए कुछ भी कर गुजरने के हमेशा तैयार रहते हैं।