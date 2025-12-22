Numerology: हर कदम पर अपने पार्टनर का साथ देते हैं इस मूलांक के जातक, जानिए इनकी खासियत

Gemini Ai
Numerology: अंक ज्योतिष हर मूलांक की खामियां और खूबियां दोनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। हर मूलांक का प्रतिनिधत्व कोई ना कोई ग्रह जरूर करता है, इसलिए हर मूलांक के जातक पर उसके स्वामी ग्रह का थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिलता है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे मूलांक की चर्चा की गई है, जिसके जातक पर पार्टनर का साथ हर स्थिति में देते हैं। ये लोग कभी भी अपने जीवनसाथी के साथ धोखा नहीं करते हैं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो ये लोग कई भी अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ते हैं। आज हम इन्हीं मूलांक के बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं इनके बारे में।
मूलांक 6 वाले
अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 6 वाले जातक अपने पार्टनर के साथ हर कदम पर खड़े रहते हैं। इस मूलांक का स्वामी ग्रह शुक्र को माना जाता है। शुक्र के प्रभाव के कारण इनके पास धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। ये लोग जिस किसी से भी प्यार करते हैं उसका साथ आखिरी दम तक देते हैं। ये लोग बहुत ही रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। मूलांक 6 के जातक अपने आप से ज्यादा अपने साथी को महत्व देते हैं। परिवार और प्यार के बीच तालमेल बिठाना भी इन लोगों को बहुत अच्छे आता है। ये लोग अपने साथी के लिए कुछ भी कर गुजरने के हमेशा तैयार रहते हैं।
मूलांक 8 वाले
जिन लोगों को जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26,तारीख को होता है, उन लोगों का मूलांक 8 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह शनि ग्रह को माना गया है। अंक शास्त्र के अनुसार शनि के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत न्यायप्रिय स्वभाव के होते हैं। इस मूलांक के जातक अपने पार्टनर के साथ बहुत ईमानदार रहते हैं। ये लोग हर किसी के साथ पूरे दिल से रिश्ता निभाते हैं। मूलांक 8 वाले अपने पार्टनर का बहुत ही सम्मान करते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस मूलांक के जातक मुश्किल हालात में भी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते हैं।
