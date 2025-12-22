22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Numerology: हर कदम पर अपने पार्टनर का साथ देते हैं इस मूलांक के जातक, जानिए इनकी खासियत

iNumerology: अंक शास्त्र के अंतर्गत कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बताया गया है, जिसके जातक एक बहुत ही अच्छे और हर कदम पर साथ देने वाले पार्टनर साबित होते हैं। आइए जानते हैं इन मूलांक के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 22, 2025

Numerology

Gemini Ai

Numerology: अंक ज्योतिष हर मूलांक की खामियां और खूबियां दोनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। हर मूलांक का प्रतिनिधत्व कोई ना कोई ग्रह जरूर करता है, इसलिए हर मूलांक के जातक पर उसके स्वामी ग्रह का थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिलता है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे मूलांक की चर्चा की गई है, जिसके जातक पर पार्टनर का साथ हर स्थिति में देते हैं। ये लोग कभी भी अपने जीवनसाथी के साथ धोखा नहीं करते हैं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो ये लोग कई भी अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ते हैं। आज हम इन्हीं मूलांक के बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं इनके बारे में।

इस मूलांक के जातक हर कदम पर देते हैं पार्टनर का साथ

मूलांक 6 वाले
अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 6 वाले जातक अपने पार्टनर के साथ हर कदम पर खड़े रहते हैं। इस मूलांक का स्वामी ग्रह शुक्र को माना जाता है। शुक्र के प्रभाव के कारण इनके पास धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। ये लोग जिस किसी से भी प्यार करते हैं उसका साथ आखिरी दम तक देते हैं। ये लोग बहुत ही रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। मूलांक 6 के जातक अपने आप से ज्यादा अपने साथी को महत्व देते हैं। परिवार और प्यार के बीच तालमेल बिठाना भी इन लोगों को बहुत अच्छे आता है। ये लोग अपने साथी के लिए कुछ भी कर गुजरने के हमेशा तैयार रहते हैं।

मूलांक 8 वाले
जिन लोगों को जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26,तारीख को होता है, उन लोगों का मूलांक 8 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह शनि ग्रह को माना गया है। अंक शास्त्र के अनुसार शनि के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत न्यायप्रिय स्वभाव के होते हैं। इस मूलांक के जातक अपने पार्टनर के साथ बहुत ईमानदार रहते हैं। ये लोग हर किसी के साथ पूरे दिल से रिश्ता निभाते हैं। मूलांक 8 वाले अपने पार्टनर का बहुत ही सम्मान करते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस मूलांक के जातक मुश्किल हालात में भी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Dec 2025 12:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Numerology: हर कदम पर अपने पार्टनर का साथ देते हैं इस मूलांक के जातक, जानिए इनकी खासियत

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

डाक कर्मियों को तनाव मुक्ति के लिए डाक मनोरंजन क्लब प्रारंभ

अलवर

पति-पत्नी के रिश्ते में तनाव क्यों आता है? करें यह सरल उपाय

पति-पत्नी विवाद (PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष

मंगल का रत्न मूंगा: सही तरीके से पहनें तो देता है शक्ति, गलत प्रयोग से बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Red Coral Gemstone Benefits
धर्म/ज्योतिष

Saptahik Rashifal 22 To 28 December 2025 : साप्ताहिक राशिफल: जानें इस हफ्ते किन राशियों पर होगी धन की वर्षा और किसे मिलेगा प्यार

Saptahik Rashifal 22 To 28 December 2025 :
राशिफल

दान का महत्व: कौन-सा दान देता है कौन-सा लाभ?

दान (PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.