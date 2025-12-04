Gemstone: मोती रत्न किन राशि के लोगों को नहीं धारण करना चाहिए? जाने इसे धारण करने के नियम

Gemstone: रत्नशास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक अहम भाग है। रत्न शास्त्र के अनुसार रत्नों को हमेशा ज्योतिष सलाह के बाद ही धारण करने की सलाह दी जाती है। कभी भी कोई भी रत्न अपने मन से जातक को नहीं धारण करना चाहिए। रत्न शास्त्र में हर एक राशि वालों के लिए कुछ खास रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष सलाह के बाद ही रत्नों को धारण करने से जातक को लाभ मिल सकता है। यदि हम अपने मन से कोई भी रत्न धारण कर लेते हैं तो हमें फायदे की जगह नुकसान देखने को मिल सकता है। नौ रत्नों में से एक रत्न मोती रत्न भी होता है। रत्न धारण करने से जातक के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अगर हम ज्योतिष कहने पर कोई रत्न पहनते हैं तो उसका लाभ हमें देखने को मिलता है। आज हम मोती रत्न के बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए जानें किन राशि वालों को मोती नहीं पहनना चाहिए और इसके नियम के बारे में।