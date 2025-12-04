Gemstone: मोती रत्न किन राशि के लोगों को नहीं धारण करना चाहिए? जाने इसे धारण करने के नियम

ISTOCK
Gemstone: रत्नशास्त्र में नौ रत्नों के बारे में बताया गया है। हर एक रत्न का अपना- अपना खास महत्व है। नौ रत्नों में से एक रत्न मोती रत्न होता है। आज हम बात करेंगे कि किन राशि वालों को मोती रत्न नहीं धारण करना चाहिए और इसके नियम के बारे में।
Gemstone: रत्नशास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक अहम भाग है। रत्न शास्त्र के अनुसार रत्नों को हमेशा ज्योतिष सलाह के बाद ही धारण करने की सलाह दी जाती है। कभी भी कोई भी रत्न अपने मन से जातक को नहीं धारण करना चाहिए। रत्न शास्त्र में हर एक राशि वालों के लिए कुछ खास रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष सलाह के बाद ही रत्नों को धारण करने से जातक को लाभ मिल सकता है। यदि हम अपने मन से कोई भी रत्न धारण कर लेते हैं तो हमें फायदे की जगह नुकसान देखने को मिल सकता है। नौ रत्नों में से एक रत्न मोती रत्न भी होता है। रत्न धारण करने से जातक के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अगर हम ज्योतिष कहने पर कोई रत्न पहनते हैं तो उसका लाभ हमें देखने को मिलता है। आज हम मोती रत्न के बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए जानें किन राशि वालों को मोती नहीं पहनना चाहिए और इसके नियम के बारे में।
रत्नशास्त्र के अनुसार वृष लग्न, मिथुन, सिंह लग्न और कन्या मकर लग्न और कुंभ राशि के जातकों को मोती रत्न नहीं धारण करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब होती है उन लोगों को मोती रत्न नहीं धारण करना चाहिए। सिंह राशि वाले अगर मोती धारण करते हैं तो उनको वैवाहिक जीवन में परेशानी देखने को मिल सकती है। जिनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का विष योग बनता है तो उनको भी मोती ना धारण करने की सलाह दी जाती है।
रत्शास्त्र में मोती रत्न धारण करने के अनेक फायदों के बारे में बताया गया है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। उनके लिए मोती धारण वरदान साबित हो सकता है। जिनकी राशि मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन है। उन लोगों मोती पहनने मानसिक शांति प्राप्ति होती है। मोती को पहनने से व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। इस रत्न को धारण करने से सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है।
मोती रत्न को हमेशा चांदी की अंगूठी में धारण करके ही पहनना चाहिए। इस रत्न को सोमवार को शुक्ल पक्ष में गंगाजल से शुद्ध करके ही धारण करना चाहिए। आप इसे शिवजी को अर्पित करके पहनना चाहिए। इसके साथ किसी भी अन्य रत्न को नहीं धारण करना चाहिए।
