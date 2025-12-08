Blue Sapphire Rings : ब्लू सफायर रिंग, जो आपकी किस्मत को रातों रात बदल सकती है

Gemstones : ज्योतिष शरद शर्मा के अनुसार वैदिक ज्योतिष में ब्लू सफायर, या नीलम वाकई दमदार रत्नों में गिना जाता है। शनि देव इसे कंट्रोल करते हैं, और लोग मानते हैं कि अगर इसे सही ढंग से पहना जाए तो ये जबरदस्त सुरक्षा, तरक्की, और आध्यात्मिक ग्रोथ दे सकता है। इसकी गहरी नीली चमक सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं लगती इसमें एक अलग ही तरह की एनर्जी होती है, जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है।