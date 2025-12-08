8 दिसंबर 2025,

धर्म/ज्योतिष

Gemstones : अफगानिस्तान माणिक किन राशि के लोगों को पहनना चाहिए, मिल सकता है राजा जैसा वैभव और सेहत का वरदान

Gemstones : जानें अफगानिस्तान के दुर्लभ रूबी (माणिक) के फायदे - आत्मविश्वास, ब्लड सर्कुलेशन और अथॉरिटी। ₹2000 प्रति कैरेट से शुरू होने वाली कीमत, रंग और क्लैरिटी के आधार पर। सिंह, मेष और धनु राशि के लिए खास।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 08, 2025

Gemstones Afghan Ruby

Gemstones Afghan Ruby : असली अफगानी माणिक के चमत्कारी फायदे: वैभव, प्रेम और सेहत

Gemstones : अफगानिस्तान के रूबी ज्यादातर बैंगनी लाल या चमकीले लाल रंग के होते हैं। इस इलाके को रूबी का अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन यहां से निकलने वाले रत्नों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। इनके गहरे लाल रंग और जबरदस्त चमक की वजह से, लोग इन्हें ज्वेलरी में खूब इस्तेमाल करते हैं।

अगर कीमत की बात करें, तो अफगानिस्तान रूबी आमतौर पर 2000 रुपये प्रति कैरेट से शुरू हो जाती है, और क्वालिटी के हिसाब से ये काफी महंगे हो सकते हैं।

Afghanistan Ruby Gemstone : अफगानिस्तान रूबी स्टोन के फायदे

इन पत्थरों के कई फायदे हैं:

खूबसूरती – अफगान रूबी अपने रंग की गहराई और सैचुरेशन के लिए मशहूर हैं। यही वजह है कि ज्वेलरी डिजाइनर्स इन्हें पसंद करते हैं।

दुर्लभता और दाम – यहां की रूबी क्वालिटी में जबरदस्त होती है, और इनकी कमी इन्हें और कीमती बना देती है।

रूपक और महत्व – रूबी को प्यार, जुनून, ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष में, इसे सूर्य का रत्न कहा जाता है, और माना जाता है कि ये इंसान को अधिकार, आत्म-सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है।

हीलिंग – ये लाल पत्थर जीवन शक्ति बढ़ाने, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखने, चिंता कम करने और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी जाने जाते हैं।

अफगान रूबी की कीमत

अफगानिस्तान रूबी की कीमत 2000 रुपये प्रति कैरेट से शुरू होती है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का रत्न 60,000 रुपये प्रति कैरेट तक भी जा सकता है। दाम तय होते हैं – रंग, क्लैरिटी, कैरेट वेट और कट के हिसाब से।

रंग: जितना अच्छा और गहरा रंग, उतनी ज्यादा कीमत।

क्लैरिटी: जिन रूबी में कम इन्क्लूजन या खामियां होती हैं, वे महंगे बिकते हैं।

कट: अफगानिस्तान की रूबी रिंग्स खास होती हैं, क्योंकि इनका कट इन्हें और शानदार बनाता है। अच्छी तरह से कटा हुआ रत्न, जो एक्सपर्ट के हाथों से तैयार होता है, उसकी कीमत खुद-ब-खुद बढ़ जाती है।

कैरेट वेट: बड़े रूबी बहुत कम मिलते हैं। 10 कैरेट से ऊपर के माणिक तो बेहद दुर्लभ हैं, और इनकी कीमत भी आसमान छूती है

रूबी स्टोन (माणिक) का महत्व

रूबी जुलाई में जन्मे लोगों का बर्थस्टोन है। इस पर सूर्य का प्रभाव होता है और यह उन राशियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जिनमें सूर्य गलत घर में नहीं होता है। सिंह, मेष और धनु जैसी राशियों को इस स्टोन से फायदा हो सकता है।

रूबी जेमस्टोन का आकर्षण इसकी ताकत में है कि यह पहनने वाले के लिए सूर्य की पॉजिटिव जीवन देने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करता है। यह उन्हें फिजिकली और स्पिरिचुअली रेडिएट करने में मदद करता है, साथ ही उनके ऑरा को मजबूत और डिफ्यूजिंग बनाता है।

बड़े लोग इस जेमस्टोन को पसंद करते थे क्योंकि यह रॉयल्टी, लग्जरी और पावर देता है। यह इज्ज़त, ईमानदारी और अथॉरिटी भी देता है, जिससे यह जेमस्टोन में किंगमेकर बन जाता है।

स्पाइनल स्टोन को रूबी समझ लिया जा सकता है, इसलिए, यह हमेशा जरूरी है कि कोई असली सेलर से नेचुरल रूबी स्टोन खरीदे।



