Gemstones : अफगानिस्तान माणिक किन राशि के लोगों को पहनना चाहिए, मिल सकता है राजा जैसा वैभव और सेहत का वरदान

Gemstones : अफगानिस्तान के रूबी ज्यादातर बैंगनी लाल या चमकीले लाल रंग के होते हैं। इस इलाके को रूबी का अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन यहां से निकलने वाले रत्नों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। इनके गहरे लाल रंग और जबरदस्त चमक की वजह से, लोग इन्हें ज्वेलरी में खूब इस्तेमाल करते हैं।