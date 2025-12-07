Vastu Tips for Wedding Gifts: शादी में गलती से भी न दें ये Gifts, मुसीबत को देते हैं न्यौता

Vastu Tips for Wedding Gifts
Vastu Tips for Wedding Gifts : शादियों का वक्त शुरु हो गया है। जब हम शादी में देने के लिए गिफ्ट की डिसाइड करते हैं, तब सबसे ज्यादा कनफ्यूजन होता है। ऐसे में हम जल्दबाजी में कोई-सा भी गिफ्ट दे आते हैं। यहीं हमसे गलती हो जाती है। दरअसल, वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ गिफ्टस को शादी में भूलकर भी नहीं देना चाहिए। वर्ना दोस्त की जिंदगी में आपके उपहार की वजह से कलेश पैदा हो सकता है। गिफ्ट चूस करते वक्त वास्तु नियमों का ध्यान रखना कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है। यदि आप भी किसी परिचित की शादी के लिए गिफ्ट प्लान कर रहे हैं, तो यह लेख जरुर पढ़े। इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी उपहार की वस्तुएं शादी में गलती से भी नहीं देनी चाहिए।
शादी के गिफ्ट में गलती से भी काले रंग की वस्तु न दें। चाहे फिर काले रंग के कपड़े हों या कोई दूसरी चीज। वास्तु के अनुसार, काला रंग निगेटिविटी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस रंग का कोई सामान गिफ्ट के तौर पर नहीं देना चाहिए।
यदि आप किसी की शादी में बैग या पर्स देने का सोच रहे हैं तो आपको ठहर जाना चाहिए। पर्स या वॉलेट को गिफ्ट करना भी वास्तु के अनुसार सही नहीं होता है। आप फिर भी देना चाहें तो इसमें 11, 21 या फिर 51 रुपये रखकर ही दें।खाली पर्स या वॉलेट देना अशुभ माना जाता है।
शादीशुदा जोड़े को घड़ी भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घड़ी जब बंद होती है, तो इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। किसी भी मौके पर घड़ी को गिफ्ट के तौर पर नहीं देना चाहिए।
ऐसी पेंटिंग, जिसमें उदास या रहस्यमयी चेहरा बना होता है, वो नकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकती है। वास्तु के अनुसार, किसी को ऐसे गिफ्ट भी नहीं देने चाहिए।
ऐसा गिफ्ट भी देने से परहेज करना चाहिए, जो नुकीला और धारदार हो। खासकर नए कपल्स को ऐसे तोहफे न दें। इससे घर में कलेश की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा आने वाली जिंदगी में भी दिक्कतें आ सकती हैं।
जिन तोहफों में, डेकॉर की चीजों के साथ मोमबत्ती भी शामिल हो, वास्तु के अनुसार उन्हें भी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि मोमबत्ती का संबंध अग्नि से होता है। ऐसे में इससे नेगेटिविटी आ सकती है।
