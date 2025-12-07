Vastu Tips for Wedding Gifts: शादी में गलती से भी न दें ये Gifts, मुसीबत को देते हैं न्यौता

Vastu Tips for Wedding Gifts : शादियों का वक्त शुरु हो गया है। जब हम शादी में देने के लिए गिफ्ट की डिसाइड करते हैं, तब सबसे ज्यादा कनफ्यूजन होता है। ऐसे में हम जल्दबाजी में कोई-सा भी गिफ्ट दे आते हैं। यहीं हमसे गलती हो जाती है। दरअसल, वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ गिफ्टस को शादी में भूलकर भी नहीं देना चाहिए। वर्ना दोस्त की जिंदगी में आपके उपहार की वजह से कलेश पैदा हो सकता है। गिफ्ट चूस करते वक्त वास्तु नियमों का ध्यान रखना कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है। यदि आप भी किसी परिचित की शादी के लिए गिफ्ट प्लान कर रहे हैं, तो यह लेख जरुर पढ़े। इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी उपहार की वस्तुएं शादी में गलती से भी नहीं देनी चाहिए।