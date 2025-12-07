7 दिसंबर 2025,

रविवार

वास्तु टिप्स

Vastu Tips for Wedding Gifts: शादी में गलती से भी न दें ये Gifts, मुसीबत को देते हैं न्यौता

Vastu Tips for Wedding Gift: कई बार हम जाने-अनजाने में या गलती से जानबूझकर ऐसे गिफ्टस शादीयों में दे देते हैं, जो कलेश का कारण बन सकते हैं। वास्तु शास्त्र से समझिए, किन वस्तुओं को गलती से भी गिफ्ट के रुप में नहीं देना चाहिए...वर्ना जिसे आप गिफ्ट देंगे वो मुसीबत में पड़ सकते हैं।

2 min read
भारत

image

Manoj Vashisth

image

Adarsh ​​Thakur

Dec 07, 2025

Vastu Tips for Wedding Gifts

Vastu Tips for Wedding Gifts

Vastu Tips for Wedding Gifts : शादियों का वक्त शुरु हो गया है। जब हम शादी में देने के लिए गिफ्ट की डिसाइड करते हैं, तब सबसे ज्यादा कनफ्यूजन होता है। ऐसे में हम जल्दबाजी में कोई-सा भी गिफ्ट दे आते हैं। यहीं हमसे गलती हो जाती है। दरअसल, वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ गिफ्टस को शादी में भूलकर भी नहीं देना चाहिए। वर्ना दोस्त की जिंदगी में आपके उपहार की वजह से कलेश पैदा हो सकता है। गिफ्ट चूस करते वक्त वास्तु नियमों का ध्यान रखना कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है। यदि आप भी किसी परिचित की शादी के लिए गिफ्ट प्लान कर रहे हैं, तो यह लेख जरुर पढ़े। इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी उपहार की वस्तुएं शादी में गलती से भी नहीं देनी चाहिए।

1. काले रंग का सामान

    शादी के गिफ्ट में गलती से भी काले रंग की वस्तु न दें। चाहे फिर काले रंग के कपड़े हों या कोई दूसरी चीज। वास्तु के अनुसार, काला रंग निगेटिविटी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस रंग का कोई सामान गिफ्ट के तौर पर नहीं देना चाहिए।

    2. पर्स/वॉलेट

      यदि आप किसी की शादी में बैग या पर्स देने का सोच रहे हैं तो आपको ठहर जाना चाहिए। पर्स या वॉलेट को गिफ्ट करना भी वास्तु के अनुसार सही नहीं होता है। आप फिर भी देना चाहें तो इसमें 11, 21 या फिर 51 रुपये रखकर ही दें।खाली पर्स या वॉलेट देना अशुभ माना जाता है।

      3. घड़ी

        शादीशुदा जोड़े को घड़ी भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घड़ी जब बंद होती है, तो इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। किसी भी मौके पर घड़ी को गिफ्ट के तौर पर नहीं देना चाहिए।

        4. ऐसी पेटिंग्स गिफ्ट में न दें

          ऐसी पेंटिंग, जिसमें उदास या रहस्यमयी चेहरा बना होता है, वो नकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकती है। वास्तु के अनुसार, किसी को ऐसे गिफ्ट भी नहीं देने चाहिए।

          5. नुकीली या फिर धारदार चीजें

          ऐसा गिफ्ट भी देने से परहेज करना चाहिए, जो नुकीला और धारदार हो। खासकर नए कपल्स को ऐसे तोहफे न दें। इससे घर में कलेश की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा आने वाली जिंदगी में भी दिक्कतें आ सकती हैं।

          6. मोमबत्ती

            जिन तोहफों में, डेकॉर की चीजों के साथ मोमबत्ती भी शामिल हो, वास्तु के अनुसार उन्हें भी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि मोमबत्ती का संबंध अग्नि से होता है। ऐसे में इससे नेगेटिविटी आ सकती है।

            पैसा हाथ में नहीं टिकता? कहीं अलमारी तो नहीं बन गई दुर्भाग्य का कारण!
            वास्तु टिप्स
            VASTU TIPS

            Updated on:

            07 Dec 2025 05:38 pm

            Published on:

            07 Dec 2025 05:37 pm

            Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Vastu Tips for Wedding Gifts: शादी में गलती से भी न दें ये Gifts, मुसीबत को देते हैं न्यौता

