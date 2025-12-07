पैसा हाथ में नहीं टिकता? कहीं अलमारी तो नहीं बन गई दुर्भाग्य का कारण!

Vastu Tips : बहुत से घरों में अलमारी ऐसी बन जाती है जैसे “स्टोर रूम”। फटे हुए कपड़े, रंग उड़े शर्ट, दाग लगी साड़ियां, टूटे बटन वाली पैंट – सब कुछ सालों तक जमा रहता है। हम सोचते हैं कभी काम आएंगे, लेकिन वास्तु शास्त्र इसके बिल्कुल उलट कहता है।