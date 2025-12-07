पैसा हाथ में नहीं टिकता? कहीं अलमारी तो नहीं बन गई दुर्भाग्य का कारण!

VASTU TIPS (pc: gemini generated)
Vastu Tips : बहुत से घरों में अलमारी ऐसी बन जाती है जैसे “स्टोर रूम”। फटे हुए कपड़े, रंग उड़े शर्ट, दाग लगी साड़ियां, टूटे बटन वाली पैंट – सब कुछ सालों तक जमा रहता है। हम सोचते हैं कभी काम आएंगे, लेकिन वास्तु शास्त्र इसके बिल्कुल उलट कहता है।
वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, पुराने और बेकार कपड़े घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) बढ़ती है। इससे घर का माहौल भारी रहता है, मन बेचैन रहता है और सबसे बड़ी बात – पैसे की बरकत रुक जाती है।
ज्योतिष के अनुसार, फटे और अनुपयोगी कपड़ों का सीधा संबंध शनि और राहु ग्रह से होता है। जिन घरों में ऐसे कपड़े ढेर में पड़े रहते हैं, वहां शनि-राहु का अशुभ प्रभाव बढ़ता है। इसका असर झगड़े, बीमारियां, नौकरी में रुकावट और आर्थिक तनाव के रूप में दिखने लगता है।
सबसे पहले अपनी अलमारी खोलें और कपड़ों को तीन हिस्सों में बांटें:
-जो कपड़े अभी भी पहनने लायक हैं
-जो फट चुके हैं या खराब हो चुके हैं
-जो महीनों से इस्तेमाल में नहीं आए
जो कपड़े फट चुके हैं या बेकार हैं, उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दें। इन्हें “कबाड़” समझिए, वरना ये आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को नुकसान पहुंचाते रहेंगे।
बहुत लोग सोचते हैं कि पुराने कपड़े किसी गरीब को दे दें। लेकिन वास्तु के अनुसार, फटे और खराब कपड़े दान करने से नकारात्मक ऊर्जा आगे बढ़ती है और पुण्य की जगह पाप का असर बन सकता है। हमेशा साफ और अच्छे कपड़े ही दान करें।
पुराने कपड़ों को कचरे में फेंकना या जलाना भी सही नहीं माना जाता। इन्हें रिसाइक्लिंग सेंटर में दें या घर में पोछा, गद्दा, रजाई, रस्सी जैसे कामों में इस्तेमाल कर लें।
शनिवार के दिन साफ नीले या काले रंग के कपड़े दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और शनि-राहु दोष कम होता है। इससे घर में धन और शांति का प्रवाह बढ़ता है।
बड़ी खबरेंView All
वास्तु टिप्स
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग