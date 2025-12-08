8 दिसंबर 2025,

धर्म/ज्योतिष

Lucky Gemstones 2026: अपनी मून राशि के हिसाब से चुनें सबसे पावरफुल रत्न

Lucky Crystals 2026: इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि वैदिक ज्योतिष में मून साइन क्यों महत्वपूर्ण है और 2026 में हर मून राशि के लिए कौन-सा रत्न शुभ माना गया है। ये रत्न भावनाओं को संतुलित करने, मानसिक मजबूती बढ़ाने, रिश्तों को बेहतर बनाने और आर्थिक तरक्की दिलाने में मदद कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 08, 2025

Lucky Crystals 2026 (pc: gemini generated)

Lucky Crystals 2026 (pc: gemini generated)

Lucky Crystals 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, आपकी मून राशि आपकी भावनाओं, मानसिक ताकत और अंदरूनी व्यक्तित्व को दर्शाती है। यह सन साइन से ज़्यादा पर्सनल माना जाता है क्योंकि यह जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति से तय होता है। 2026 में ग्रहों की ऊर्जा रिश्तों, सोच और धन पर असर डालेगी। इसलिए कई ज्योतिषी मून-साइन आधारित रत्न पहनने की सलाह देते हैं ताकि सकारात्मक ऊर्जा बढ़े और जीवन सहज बने।

मेष (Aries Moon): लाल मूंगा

मेष राशि वाले 2026 में ऊर्जा और हिम्मत से भरे रहेंगे। लाल मूंगा आत्मविश्वास बढ़ाता है और फ़ैसला लेने की क्षमता को मज़बूत करता है।

वृषभ (Taurus Moon): डायमंड / व्हाइट सफायर

वृषभ मून वालों को स्थिरता और पैसे की ज़रूरत रहती है। डायमंड या व्हाइट सफायर आर्थिक ग्रोथ और रिश्तों में तालमेल बढ़ाते हैं।

मिथुन (Gemini Moon): एमराल्ड

एमराल्ड कम्युनिकेशन, तर्क शक्ति और तेज दिमाग के लिए बेहतरीन है। मीडिया, बिज़नेस या शिक्षा क्षेत्र के लिए खास फायदेमंद।

कर्क (Cancer Moon): मोती

मून-रूल्ड राशि होने के कारण मोती सबसे शुभ माना जाता है। यह भावनाओं को संतुलित करता है और परिवार संबंधी तनाव कम करता है।

सिंह (Leo Moon): रूबी

2026 सिंह राशि वालों के लिए पहचान का साल है। रूबी लीडरशिप, आत्मविश्वास और सफलता बढ़ाता है।

कन्या (Virgo Moon): पन्ना

पन्ना कन्या राशि वालों के लिए भी लाभकारी है—यह ओवरथिंकिंग कम करता है और निर्णय क्षमता बढ़ाता है।

तुला (Libra Moon): डायमंड / ओपल

रिश्ते और संतुलन तुला की ताकत हैं। ओपल या डायमंड आकर्षण, रचनात्मकता और शांति बढ़ाते हैं।

वृश्चिक (Scorpio Moon): रेड कोरल

वृश्चिक की गहरी भावनाओं के लिए रेड कोरल साहस, नियंत्रण और भावनात्मक स्थिरता देता है।

धनु (Sagittarius Moon): पीला पुखराज (Yellow Sapphire)

यह रत्न ज्ञान, अध्यात्म, करियर ग्रोथ और उम्मीद बढ़ाता है। 2026 धनु मून वालों के लिए बहुत शुभ।

मकर (Capricorn Moon): ब्लू सफायर

ब्लू सफायर अनुशासन, फोकस और दीर्घकालिक सफलता देता है, लेकिन विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।

कुंभ (Aquarius Moon): एमेथिस्ट / ब्लू सफायर

यह रत्न मानसिक शांति, क्रिएटिव आइडियाज़ और प्रोफेशनल ग्रोथ बढ़ाते हैं।

मीन (Pisces Moon): पीला नीलम

पीला नीलम मीन राशि वालों की संवेदनशीलता को शक्ति में बदलता है और आर्थिक स्थिरता बढ़ाता है।

Published on:

