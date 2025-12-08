Lucky Gemstones 2026: अपनी मून राशि के हिसाब से चुनें सबसे पावरफुल रत्न

Lucky Crystals 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, आपकी मून राशि आपकी भावनाओं, मानसिक ताकत और अंदरूनी व्यक्तित्व को दर्शाती है। यह सन साइन से ज़्यादा पर्सनल माना जाता है क्योंकि यह जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति से तय होता है। 2026 में ग्रहों की ऊर्जा रिश्तों, सोच और धन पर असर डालेगी। इसलिए कई ज्योतिषी मून-साइन आधारित रत्न पहनने की सलाह देते हैं ताकि सकारात्मक ऊर्जा बढ़े और जीवन सहज बने।