Vastu tips: रोज कपूर के साथ जरूर जलाएं किचन में रखी ये 3 चीजें, चुंबक की तरह खींचा चला आएगा पैसा

Vastu tips: कपूर का इस्तेमाल भारत में पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यों में बहुत समय से किया जाता है। मान्यता है कि कपूर जलाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। जब कपूर जलता है तो वह बिना कोई अवशेष छोड़े हवा में घुल जाता है, जो यह सिखाता है कि इंसान को भी अपने अंदर का अहंकार छोड़ देना चाहिए।