07 दिसंबर 2025 का राशिफल (Aaj Ka Rashifal): इन 5 राशियों को मिल सकता है रुका हुआ पैसा, जानें शुभ रंग और अंक, जानें सभी 12 भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 7 December 2025 : 07 दिसंबर 2025 का राशिफल (Aaj Ka Rashifal): पौष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और शुक्ला योग के शुभ संयोग में, यह रविवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए क्या लेकर आ रहा है? चंद्रदेव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार, मेष राशि वालों को पारिवारिक ट्रिप का मौका मिल सकता है, वहीं मिथुन राशि की कार्यक्षमता बढ़ेगी और निवेश फायदेमंद रहेगा। सिंह राशि के लिए सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में सफलता के योग हैं, जबकि कन्या राशि की आर्थिक चिंताएं कम होंगी। जानिए, प्रेम, स्वास्थ्य, करियर और वित्त के मामले में आपकी राशि का हाल, शुभ रंग और शुभ अंक के साथ।