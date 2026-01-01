Tarot Rashifal 2 January 2026 : टैरो राशिफल 2 जनवरी 2026 : इन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें अपना भाग्य

Tarot Rashifal 2 January 2026 : आज 2 जनवरी 2026, पौष मास का 29वां दिन और साल का पहला शुक्रवार है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सूर्य देव धनु राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि चंद्रमा का गोचर वृषभ से मिथुन राशि में होने जा रहा है। शुक्रवार का दिन होने के कारण यह माता लक्ष्मी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ है। टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणियों के अनुसार, आज कुछ राशियों के लिए करियर में छलांग लगाने का समय है, तो कुछ को अपने व्यवहार पर संयम रखने की आवश्यकता होगी। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से विस्तार से जानते हैं कि आज के कार्ड्स आपकी राशि के लिए क्या संकेत दे रहे हैं।