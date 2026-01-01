Tarot Rashifal 2 January 2026 : टैरो राशिफल 2 जनवरी 2026 : इन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें अपना भाग्य

Tarot Rashifal 2 January 2026 : टैरो राशिफल 2 जनवरी 2026 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Tarot Rashifal 2 January 2026 : आज 2 जनवरी 2026, पौष मास का 29वां दिन और साल का पहला शुक्रवार है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सूर्य देव धनु राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि चंद्रमा का गोचर वृषभ से मिथुन राशि में होने जा रहा है। शुक्रवार का दिन होने के कारण यह माता लक्ष्मी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ है। टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणियों के अनुसार, आज कुछ राशियों के लिए करियर में छलांग लगाने का समय है, तो कुछ को अपने व्यवहार पर संयम रखने की आवश्यकता होगी। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से विस्तार से जानते हैं कि आज के कार्ड्स आपकी राशि के लिए क्या संकेत दे रहे हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोग आज अपने काम और परिवार को लेकर काफी उत्साहित रहने वाले हैं। आज आपके अधूरे काम भी बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपका आत्मविश्वास भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। जिससे आपका आसपास के लोग बहुत प्रभावित होंगे। समाज में आज आपकी छवि काफी मजबूत होगी।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कोई सुखद समाचार लेकर आने वाला है। नौकरी और व्यवसाय में ट्रांसफर के अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। वहीं, आज आपका आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा। भूमि या भवन में निवेश की योजना सफल हो सकती है।
आज का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए धन और व्यापार में सफलता लेकर आने वाला है। आज आपका प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे। जो आपको करियर में काफी मदद कर सकते हैं। साथ ही आज नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के भी अवसर मिलेंगे। आपको सलाह है कि फिलहाल, अपने खर्चों को थोड़ा काबू में रखें।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के मान सम्मान में में बढ़ोतरी होगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है। कमाई अच्छी होगी और संचित धन बढ़ेगा। कमाई भी आपकी पहल से अच्छी होगी। आपके प्रयास से व्यवसाय को ऊंचाइयों तक ले जाने के अवसर मिलेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन भाग्य का साथ मिलेगा। आज आपकी सोच पहले से सकारात्मक रहेगी। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके प्रोजेक्ट समय पर आगे बढ़ेंहे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। साथ ही लोग आपकी सलाह लेंगे। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों को आज कामकाज में मनचाही सफलता न मिलने के कारण असंतोष की भावना रह सकती है। आज आपके मन में नौकरी बदलने का विचार आ सकता है। आपको सलाह है कि जल्दबाजी से बचें। धन संबंधित मामलों में थोडी सहजता बरतें। साथ ही शब्दों का प्रयोग भी बहुत संभलकर करें वरना शब्दों से विवाद हो सकता है। धैर्य और संयम से काम लें।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। आज आपके व्यापार विस्तार की योजनाएं बनेंही। आपकी प्रभावशाली बातचीत नए अनुबंध कराने में सहायक होगी। साथ ही आज कमाई के नए स्रोत विकसित करने में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको जीत मिलने की संभावनाएं हैं। अनुशासन और नियमों का पालन करने से आपको कार्यों में सफलता मिल सकती है। आज आपको अपने रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को आज कामकाज से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं। आपको सलाह है कि फिलहाल, अपने विचार दूसरों पर न थोपे। धैर्य और संयम से कार्य करें। पुराने फंसे पैसे मिलने से वित्तीय स्थिति सुधरेगी और कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है। आज आपका कामकाज में काफी अड़चन आ सकती हैं और अधिकारी दबाव डाल सकते हैं। आपको सलाह है कि फिलहाल, कोई भी प्रतिक्रिया जल्दबाजी में न लें। । शांति और धैर्य के साथ काम पूरा करने का प्रयास करें।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। अधिकारी वर्ग के सभी लोग आपके कामकाज से काफी प्रसन्न रहेंगे। आज आप अपने साहस और उत्साह से सभी काम पूरे कर लेंगे। व्यापारियों को भी अच्छी कमाई की संभावना है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आज अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें। अहंकार रिश्तों में तनाव ला सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। कोशिश करें की आप रिश्तों में अहंकार की भावना न लाएं।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग
राशिफल 2026