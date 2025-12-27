27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Paush Purnima 2026 Date: कब है पौष पूर्णिमा? यहां जानिए सही तिथि और महत्व

Paush Purnima 2026 Date: पौष पूर्णिमा का व्रत पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रखा जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं साल 2026 में पौष पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा और इसके महत्व के बारे में। यहां नोट करें सही तिथि और स्नान का शुभ मुहूर्त।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 27, 2025

Paush Purnima 2026 Date

getty image

Paush Purnima 2026 Date: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही महत्व है। ये तिथि पूरे साल में 12 पड़ती है। पौष पूर्णिमा की तिथि साल की पहली पूर्णिमा तिथि होती है। इसके बाद माघ महीने की शुरुआत हो जाती है। जल्द ही साल 2026 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में साल की पहली पूर्णिमा यानि की पौष पूर्णिमा जनवरी के महीने में पड़ेगी। इस साल पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ मेले की शुरुआत भी होने वाली है। जिसके कारण इस पूर्णिमा का महत्व और अधिक हो जाता है। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करने का विधान है। आइए जानते हैं साल 2026 में पौष पूर्णिमा कब है।

पौष पूर्णिमा तिथि 2026


हर साल पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन पौष पूर्णिमा मनाई जाती है। साल 2026 में पूर्णिमा की तिथि 2 जनवरी को शाम 6 बजकर 53 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 3 जनवरी को को दोपहर 3 बजकर 32 मिनट पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी।

पौष पूर्णिमा शुभ मुहूर्त 2026


पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05:25 से लेकर 06:20 तक रहने वाला है। इस मुहूर्त में आप गंगा स्नान और दान कर सकते हैं। वहीं इस दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर में 12:05 पी एम से 12:46 पी एम तक रहेगा। ये मुहूर्त भगवान सत्य नारायण की पूजा के लिए सबसे उत्तम रहने वाला है।

पौष पूर्णिमा पर किन चीजों का दान करें


पौष पूर्णिमा के दिन आप गर्म कपड़े, रजाई और कंबल का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन अन्न का दान और पैसों का दान भी कर सकते हैं। इस तिथि पर चावल, दूध, शक्कर और अन्य सफेद चीजों का दान कर सकते हैं।

पौष पूर्णिमा महत्व


शास्त्रों में पौष पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस तिथि पर मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा का विधान है। पूर्णिमा तिथि के दिन मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से साधक को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। उसके घर में सुख, समृद्धि आती है। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी की उपासना करने से धन संबंधी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है।

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Dec 2025 05:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Paush Purnima 2026 Date: कब है पौष पूर्णिमा? यहां जानिए सही तिथि और महत्व

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 28 December : आज का राशिफल: रविवार को सूर्य देव की बरसेगी कृपा, जानें शाकम्भरी उत्सव पर अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal 28 December 2025
राशिफल

ऐसे न करें नामजप, प्रेमानंद जी ने बताया सही तरीका

Premanand Ji Maharaj Pravachan on NaamJap benifits
धर्म और अध्यात्म

Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल : नए साल के पहले हफ्ते में बन रहे हैं 3 बड़े राजयोग, इन 5 राशियों को मिलेगा सौभाग्य

Weekly Horoscope
राशिफल

Numerology: उम्र से ज्यादा समझदार होते हैं इस मूलांक के जातक, उठाते हैं सारे घर की जिम्मेदारी

Numerology
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Tarot Rashifal 28 December 2025 : टैरो राशिफल 28 दिसंबर: मेष और वृषभ समेत इन राशियों पर होगी धन वर्षा, खुलेगा किस्मत का ताला

Aaj Ka Tarot Rashifal 28 December 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.