Paush Purnima 2026 Date: कब है पौष पूर्णिमा? यहां जानिए सही तिथि और महत्व

Paush Purnima 2026 Date: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही महत्व है। ये तिथि पूरे साल में 12 पड़ती है। पौष पूर्णिमा की तिथि साल की पहली पूर्णिमा तिथि होती है। इसके बाद माघ महीने की शुरुआत हो जाती है। जल्द ही साल 2026 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में साल की पहली पूर्णिमा यानि की पौष पूर्णिमा जनवरी के महीने में पड़ेगी। इस साल पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ मेले की शुरुआत भी होने वाली है। जिसके कारण इस पूर्णिमा का महत्व और अधिक हो जाता है। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करने का विधान है। आइए जानते हैं साल 2026 में पौष पूर्णिमा कब है।